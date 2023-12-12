16:35 (мск), источник: АиФ Калининград
Власти рассказали, какие дворы отремонтируют в следующем году
Планируется благоустроить 15 дворовых территорий.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В следующем году в Калининграде планируют благоустроить 15 дворовых территорий.
Как сообщила глава городской администрации Елена Дятлова, 6 дворов благоустроят на средства бюджетов всех уровней по федеральному президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды», реализуемому в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В этот список попали дворы:
— ул. Коммунистическая 59а, 59б.
— ул. Красносельская 80 80а, 80б.
— ул. Маршала Борзова 7−11, 13−17, 19−25.
— ул. Зоологическая 53, 67−71, Кирова 85−87.
— ул. Разина 26−26 а, 28, ул. Красная 23−25а.
— ул. Островского 13, 14, 12.
Финансирование — 97 млн рублей.
По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» приведут в порядок дворы отдельно стоящих домов, которые из-за одиночного расположения не могут участвовать в федеральной программе. Таких дворов предусмотрено проектом 9:
— Московский пр-кт, 29−37.
— ул. Алданская, 4.
— ул. Адмиральская, 3/3а.
— ул. Колесная, 6.
— ул. Марш. Новикова, 4−6.
— ул. Горького, 158−160 — ул. Гайдара, 111−115.
— ул. Бородинская, 6.
— ул. Ю. Гагарина, 74−76а.
— ул. Линейная, 14−18.
Финансирование — 65,8 млн рублей.
В текущем году в Калининграде привели в порядок 13 объектов. Пять больших дворовых территорий и восемь дворов отдельно стоящих домов.