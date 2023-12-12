17:13 (мск), источник: Сиб.фм
В Новосибирске во второй декаде декабря начнется потепление до −4 градусов
Среднедекадная температура воздуха составит 19−23 градуса мороза.
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В Новосибирске среднесуточная температура воздуха остается ниже нормы на 20−23 градуса. По прогнозам начальника отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Натальи Кичановой, погода улучшится с 14 декабря.
В течение первой половины декады среднедекадная температура составит от 19 до 23 градусов мороза, что на 6−8 градусов ниже климатической нормы. К концу декады ожидается небольшое потепление до 4−9 градусов ниже нуля в некоторых районах. До наступления положительных изменений, до 14 декабря, сохранится низкая температура, достигая до −44 градусов местами ночью и до −34 градусов днем.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске температура может опуститься до −45 градусов.