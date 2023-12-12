17:21 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгоградской области прогнозируют 18-градусные морозы и метель 13 декабря
Погода в Волгоградской области становится очень холодной.
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Пока зима не принесла в Волгоградскую область снега, зато усиливаются морозы. 13 декабря синоптики прогнозируют понижение температуры до 18 градусов при сильном ветре.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, в среду в регионе все-таки ожидается небольшой снег, еще будет метель. На дорогах образуется гололедица. Юго-восточный ветер подует с порывами до 15−20 метров в секунду.
По области в течение суток 13 декабря столбики термометров будут показывать −8…-13º, ночью при прояснениях −13…-18º. В Волгограде в ночные часы −11…-13º, в дневные −8…-10º.