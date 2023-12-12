Врачи инфекционной больницы имени Тома Чорбэ вышли на пикет перед зданием правительства

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Врачи инфекционной больницы имени Тома Чорбэ в Кишиневе вышли на пикет к зданию правительства.
Они выразили протест против фактического закрытия медучреждения через его слияние с больницей дерматологии и инфекционных заболеваний.
Участники пикета держали в руках плакаты с надписями «Защитите архитектурные памятники», «Уважаемые граждане, объединитесь с нашим коллективом и вы спасете свою больницу», «Больница Тома Чорбэ — символ медицины», «Не разрушайте то, что не вы строили и что не вам принадлежит».
Также во вторник представитель профсоюза, медик Маргарита Комендант на пресс-конференции заявила: о намерениях Минздрава в больнице узнали из прессы. Комендант также сообщила, что госпитальное учреждение испытывает нехватку коек для лечения пациентов, а это противоречит мнению министерства о недостаточной загруженности учреждения.
Ранее свое несогласие с инициативой Минздрава выразили и работники больницы дерматологии и инфекционных заболеваний. Они заявили о готовности начать забастовку и акцию гражданского неповиновения.
Коллектив больницы дерматологии также заявил о своем несогласии с данной инициативой Минздрава и готовности в случае, если министерство не изменит своего решения прибегнуть к различным акциям протеста, таким, как «японская забастовка», пикетирование Минздрава, вовлечение СМИ, а также к всеобщей забастовке.
Составленный коллективом больницы документ направлен на имя президента, премьера, спикера парламента, а также народному адвокату, в региональный офис ВОЗ и другие ведомства.