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17:32 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Врачи инфекционной больницы имени Тома Чорбэ вышли на пикет перед зданием правительства

Врачи выражают категорическое несогласие с планами властей провести слияние старейшей в Молдове больницы с другим медучреждением.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Врачи инфекционной больницы имени Тома Чорбэ в Кишиневе вышли на пикет к зданию правительства.

Они выразили протест против фактического закрытия медучреждения через его слияние с больницей дерматологии и инфекционных заболеваний.

Участники пикета держали в руках плакаты с надписями «Защитите архитектурные памятники», «Уважаемые граждане, объединитесь с нашим коллективом и вы спасете свою больницу», «Больница Тома Чорбэ — символ медицины», «Не разрушайте то, что не вы строили и что не вам принадлежит».

Также во вторник представитель профсоюза, медик Маргарита Комендант на пресс-конференции заявила: о намерениях Минздрава в больнице узнали из прессы. Комендант также сообщила, что госпитальное учреждение испытывает нехватку коек для лечения пациентов, а это противоречит мнению министерства о недостаточной загруженности учреждения.

Ранее свое несогласие с инициативой Минздрава выразили и работники больницы дерматологии и инфекционных заболеваний. Они заявили о готовности начать забастовку и акцию гражданского неповиновения.

Коллектив больницы дерматологии также заявил о своем несогласии с данной инициативой Минздрава и готовности в случае, если министерство не изменит своего решения прибегнуть к различным акциям протеста, таким, как «японская забастовка», пикетирование Минздрава, вовлечение СМИ, а также к всеобщей забастовке.

Составленный коллективом больницы документ направлен на имя президента, премьера, спикера парламента, а также народному адвокату, в региональный офис ВОЗ и другие ведомства.

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