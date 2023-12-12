Ледовые катки и горки 2023−2024 в Волгограде: дата открытия, расписание, цены на билеты

Где покататься на коньках и тюбингах в Волгограде в декабре 2023 и зимой 2024 года рассказывает сайт volgograd.kp.ru. В этом году морозы ударили уже в начале зимы, правда, снег на горках пока можно встретить лишь там, где есть снегогенераторы — в ЦПКиО. Смотрите, где в Волгограде зимой 2023−2024 уже работают ледовые катки и снежные горки, их адреса, расписание, цены, прокат.
Ледовые катки Волгограда зимой 2023−2024.
Каток на площади Аттракционов, Спартановка: освещение, музыка, прокат, раздевалка. График работы: в будни с 11.00 до 23.00, в выходные и праздники с 10.00 до 23.00. Цена: три часа со своими коньками — 300 ₽, детям — 250. Покататься в коньках, взятых в прокат, — 300 ₽ в час, детям (фигурные коньки до 34 размера, хоккейные — до 36 размера) — 250 ₽
Каток на площади Дзержинского, 1, у ТРЦ «7 звезд»: на льду есть освещение, музыка, прокат, раздевалка. График работы: в будни с 11.00 до 23.00, в выходные и праздники с 10.00 до 23.00. Цена: три часа со своими коньками — 300 ₽, детям — 250. Покататься в коньках, взятых в прокат, — 300 ₽ в час, детям (фигурные коньки до 34 размера, хоккейные — до 36 размера) — 250 ₽
Каток в парке Гагарина — работает с 11.00 до 22.00. Цена билета для желающих покататься на своих коньках — 200 ₽ в будни, 250 ₽ в выходные дни без ограничений по времени. Для школьников и дошкольников — в будни 150 ₽, в выходные — 200 ₽ Прокат взрослых коньков: 200 ₽ в час в будние дни, 250 в час — в выходные. Детям до 12 лет коньки в прокат в будни по 150 ₽ в час, в выходные — по 200. Дети до 3-х лет со своими коньками — бесплатно.
Каток на стадионе «Зенит», ул. Таращанцев, 72. Есть освещение, музыка, туалет. Режим работы: с 10.00 до 21.00 ежедневно. Цена билета: 150 ₽ в час.
Крытый ледовый каток «Новое поколение» на 7 Ветрах, ул. 8-й Воздушной Армии, 7, тел.: (8442) 59−76−08. Покататься на коньках здесь можно в выходные. В субботу два часовых сеанса — в 19.30 и в 21.00. В воскресенье три — в 16.30, 18.00 и 19.30. Цена билета за час: взрослым — 350 ₽, детям до 12 лет — 250, подросткам (с 12 до 18 лет) и студентам — 300. Прокат коньков — 150 ₽ в час для всех.
Ледовый каток и снежная горка в ЦПКиО Волгограда: в 2023—2024 году в парке волгоградцев будут ждать самый большой в городе каток с холодильным оборудованием, где можно покататься на коньках даже при легком плюсе, и сразу 6 горок с генераторами снега для катания на тюбинге (ватрушке). В выходные — шоу-программа Расположены они рядом со стадионом. Чтобы купить билет на каток и горки в ЦПКиО, придется завести виртуальную карту парка (она бесплатная, привязана к номеру телефона). Пополняете ее на нужную сумму и прикладываете, проходя через турникет. Льготникам придется обратиться в кассу. Информацию о приостановке работы катка и горок в ЦПКиО из-за погоды в телеграм. Горячая линия — 8−937−097−14−78.
График работы катка в ЦПКиО зимой 2023 — 2024: ежедневно. Сеансы с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00, с 17.00 до 19.00 и с 20.00 до 22.00. Цена катания на коньках: 200 ₽ льготникам, сопровождающим — 100, студентам — 300, остальным дневные сеансы — 300, вечерние — 350. Прокат коньков — 150, камера хранения — 100, помощник фигуриста — 200 ₽ на полчаса.
Снежные тюбинг горки в ЦПКиО. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00. Цена катания: 300 ₽ в час в будние дни, 350 ₽ — в выходные и праздники. Льготный билет: 200 ₽ в будние дни, 250 — в выходные. Сопровождающий — 100. Прокат ватрушки — 200 ₽.
Каток Южный полюс в сквере Саши Филиппова: освещение, музыка, новогодняя елка. График работы: с 10.00 до 21.00 по погоде. Цена катания в будние дни со своими коньками (время не ограничено) — 170 ₽, льготный — 100 ₽ (дети до 8 лет, дети из многодетных семей до 14 лет, инвалиды, пенсионеры). В выходные дни покататься стоит 200 ₽, в новогодние праздники — со своими коньками — 250 ₽, льготникам — 150. Прокат коньков — 130 ₽ Справки о состоянии льда в группе.
Готовят к открытию каток «Южный полюс» у ТРЦ «Акварель».
Готовят к открытию каток «Южный полюс» в СК «Каустик».
Крытый каток в СК «Прайд», ул. Хабаровская, 10. Работает ежедневно, с пятницы по воскресенье — круглосуточно. Есть искусственная заморозка льда, хоккейная коробка 30×50 м, музыка, освещение, теплая раздевалка, кафе, прокат коньков, массовые катания. Время катания уточняйте по телефону: 8 (927)547−40−00. Цена билета со своими коньками на двухчасовой сеанс: взрослым — 350 ₽, детям старше 12 лет — 300, детям до 12 лет — 250 ₽, пенсионерам и многодетным — скидка 50 ₽ Прокат коньков — 200 ₽ за сеанс, камера хранения — 50 в час. Безлимит на месяц — от 3500.
Ледовые катки Волжского зимой 2023−2024.
Каток в парке Волжский, пр. Ленина, 90: работает по погоде. Есть освещение, музыка, горячие напитки, теплое помещение, в выходные шоу-программа. График работы: в будни сеансы с 10.00 до 13.00, с 13.30 до 15.30, с 16.00 до 18.00, с 18.30 до 20.30, с 21.00 до 23.00; в выходные и праздники сеансы с 10.00 до 13.00, с 13.30 до 15.00, с 15.30 до 17.00, с 17.30 до 19.00, с 19.30 до 21.00, с 21.30 до 23.00. Цена катания за один сеанс со своими коньками — в будни 300 ₽ взрослым, детям — 250; в выходные и праздники — 400 взрослым, 300 — детям. Прокат коньков — 200 ₽ взрослым, детям — 150. Справки о состоянии льда в группе.
Если вы собираетесь брать коньки или лыжи напрокат, захватите с собой паспорт. В качестве залога также можно оставить деньги — обычно около 500−2000 рублей. Учтите, что большинство катков работают по фактической погоде. Стоимость услуг может измениться.
Информация обновляется по мере открытия ледовых катков и горок.
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