17:17 (мск), источник: Комсомольская правда
В России раскупили печатный тираж книги «Слово пацана» о казанских ОПГ
Это произошло на волне популярности одноименного сериала.
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В России раскупили печатный тираж книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х годов». Автором издания является писатель Роберт Гараев.
Книги были распроданы как в книжных магазинах, так и в маркетплейсах. Это произошло на волне популярности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» о казанских ОПГ. Так, на момент выхода кинокартины в продаже было около двух тысяч экземпляров книги.
В настоящее время планируют напечатать дополнительный тираж в количестве 16 тысяч экземпляров. Впервые книга была издана в ноябре 2020 года. В нем речь идет о молодежных криминальных группировках, появившихся в 70−80-е годах. При этом сам автор состоял в банде «Низы», сообщают «Ведомости».
Ранее депутат Госсовета Татарстана Руслан Нигматулин высказал свое мнение о сериале «Слово пацана». Парламентарий считает, что взрослые не должны позволять себе воспитывать в детях преступное поведение.