Главное
Главные новости к вечеру 12 декабря
17:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В России раскупили печатный тираж книги «Слово пацана» о казанских ОПГ

Это произошло на волне популярности одноименного сериала.

Источник: Комсомольская правда

В России раскупили печатный тираж книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х годов». Автором издания является писатель Роберт Гараев.

Книги были распроданы как в книжных магазинах, так и в маркетплейсах. Это произошло на волне популярности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» о казанских ОПГ. Так, на момент выхода кинокартины в продаже было около двух тысяч экземпляров книги.

В настоящее время планируют напечатать дополнительный тираж в количестве 16 тысяч экземпляров. Впервые книга была издана в ноябре 2020 года. В нем речь идет о молодежных криминальных группировках, появившихся в 70−80-е годах. При этом сам автор состоял в банде «Низы», сообщают «Ведомости».

Ранее депутат Госсовета Татарстана Руслан Нигматулин высказал свое мнение о сериале «Слово пацана». Парламентарий считает, что взрослые не должны позволять себе воспитывать в детях преступное поведение.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эдвард Мунк: Не стреляйте в художников, они умеют кричать
Военная спецоперация на Украине 12 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
литература