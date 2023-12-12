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18:23 (мск), источник: АиФ Крым

В Севастополе после восстановительных работ на причалах заработает паром

Причалы были разрушены во время шторма на Чёрном море.

Источник: Пресс-служба

В Севастополе вновь начинает работать паром после восстановления причалов, разрушенных во время шторма. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Как сообщает департамент, на линии «Артбухта — Северная» возобновляет работу паром «Адмирал Истомин» согласно расписанию.

Также внесены изменения в расписание движения пассажирских катеров на линии «Артиллерийская бухта — Северная» и «Графская пристань — Голландия».

С изменениями в расписании можно ознакомиться на официальном сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

Ранее сообщалось о том, что в Севастополе 23 ноября изменилось расписание движения парома и катеров.

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