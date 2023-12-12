18:23 (мск), источник: АиФ Крым
В Севастополе после восстановительных работ на причалах заработает паром
Причалы были разрушены во время шторма на Чёрном море.
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В Севастополе вновь начинает работать паром после восстановления причалов, разрушенных во время шторма. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Как сообщает департамент, на линии «Артбухта — Северная» возобновляет работу паром «Адмирал Истомин» согласно расписанию.
Также внесены изменения в расписание движения пассажирских катеров на линии «Артиллерийская бухта — Северная» и «Графская пристань — Голландия».
С изменениями в расписании можно ознакомиться на официальном сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.
Ранее сообщалось о том, что в Севастополе 23 ноября изменилось расписание движения парома и катеров.