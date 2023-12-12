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Главные новости к вечеру 12 декабря
18:27 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

На лыжах, санках и не только. Как белорусы отдыхают и радуются снегу в этом году?

Снег в этом году выпал довольно рано и улегся основательно, на радость любителям зимних видов спорта и детворе, которая тут же оккупировала окрестные горки с санками и тюбингами.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Снег в этом году выпал довольно рано и улегся основательно, на радость любителям зимних видов спорта и детворе, которая тут же оккупировала окрестные горки с санками и тюбингами. Для тех, кто устал слушать грустные сводки про коммунальщиков, автомобилистов и травматологов, мы собрали в архиве БЕЛТА фото активного зимнего отдыха. Не забудьте тоже прокатиться, но будьте осторожны — берегите себя!

Источник: БЕЛТА

29 ноября 2023 года. Горнолыжный комплекс «Логойск». Фото Татьяны Матусевич.

Источник: БЕЛТА

27 ноября 2023 года. Лыжная трасса в минском микрорайоне «Веснянка». Фото Рамиля Насибулина.

Источник: БЕЛТА

27 ноября 2023 года. Фото Рамиля Насибулина.

Источник: БЕЛТА

30 ноября 2023 года. Горнолыжный комплекс «Логойск». Фото Надежды Костецкой.

Источник: БЕЛТА

30 ноября 2023 года. Фото Надежды Костецкой.

Источник: БЕЛТА

2 декабря 2023 года. Горнолыжный центр «Силичи». Фото Рамиля Насибулина.

Источник: БЕЛТА

2 декабря 2023 года. Фото Рамиля Насибулина.

Источник: БЕЛТА

2 декабря 2023 года. Фото Рамиля Насибулина.

Источник: БЕЛТА

2 декабря 2023 года. Фото Рамиля Насибулина.

Источник: БЕЛТА

2 декабря 2023 года. Фото Рамиля Насибулина.

Источник: БЕЛТА

3 декабря 2023 года. В этот день в Гродно пришла настоящая зима. Фото Леонида Щеглова.

Источник: БЕЛТА

3 декабря 2023 года. Катание с горок в Бресте. Фото Вадима Якубенка.

Источник: БЕЛТА

3 декабря 2023 года. Фото Вадима Якубенка.

Источник: БЕЛТА

3 декабря 2023 года. Фото Вадима Якубенка.

Источник: БЕЛТА

4 декабря 2023 года. Зима в Печерском лесопарке в Могилеве. Фото Олега Фойницкого.

Источник: БЕЛТА

4 декабря 2023 года. Фото Олега Фойницкого.

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