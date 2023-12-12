На лыжах, санках и не только. Как белорусы отдыхают и радуются снегу в этом году?

Снег в этом году выпал довольно рано и улегся основательно, на радость любителям зимних видов спорта и детворе, которая тут же оккупировала окрестные горки с санками и тюбингами. Для тех, кто устал слушать грустные сводки про коммунальщиков, автомобилистов и травматологов, мы собрали в архиве БЕЛТА фото активного зимнего отдыха. Не забудьте тоже прокатиться, но будьте осторожны — берегите себя!
29 ноября 2023 года. Горнолыжный комплекс «Логойск». Фото Татьяны Матусевич.
27 ноября 2023 года. Лыжная трасса в минском микрорайоне «Веснянка». Фото Рамиля Насибулина.
27 ноября 2023 года. Фото Рамиля Насибулина.
30 ноября 2023 года. Горнолыжный комплекс «Логойск». Фото Надежды Костецкой.
30 ноября 2023 года. Фото Надежды Костецкой.
2 декабря 2023 года. Горнолыжный центр «Силичи». Фото Рамиля Насибулина.
2 декабря 2023 года. Фото Рамиля Насибулина.
2 декабря 2023 года. Фото Рамиля Насибулина.
2 декабря 2023 года. Фото Рамиля Насибулина.
2 декабря 2023 года. Фото Рамиля Насибулина.
3 декабря 2023 года. В этот день в Гродно пришла настоящая зима. Фото Леонида Щеглова.
3 декабря 2023 года. Катание с горок в Бресте. Фото Вадима Якубенка.
3 декабря 2023 года. Фото Вадима Якубенка.
3 декабря 2023 года. Фото Вадима Якубенка.
4 декабря 2023 года. Зима в Печерском лесопарке в Могилеве. Фото Олега Фойницкого.
4 декабря 2023 года. Фото Олега Фойницкого.