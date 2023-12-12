18:11 (мск), источник: Фонтанка
А зачем вам метро? В генплане не хотят видеть линию до Шушар, но хотят — до «Экспофорума»
В Петербурге рекомендовали не вносить в генплан станцию метро в Шушарах.
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В Петербурге депутаты решили, что именно успеют изменить в проекте генерального плана города на флажке. Помните предложение про метро в «Экспофорум» и в Шушары? Не все так просто.
Комиссия ЗакСа по градостроительству, земельным и имущественным вопросам заседала 12 декабря. «Фонтанка» посмотрела на проект решения — то есть на список поправок к проекту генплана, которые завтра рекомендуют поддержать или отклонить. Саммит «Россия-Африка», судя по всему, никого насчет Шушар не убедил.
Чего ждали
Напомним, еще на стадии создания новой версии генплана профильная комиссия собирала предложения путем общественных обсуждений. Одним из них было — дорисовать схему метро двузубой вилкой на юге.
Правый зуб — это ветка от будущей станции «Витебский проспект» еще более будущей Кольцевой линии метро — на юг. По идее, она должна была двигаться через пересадку со «Звездной» и — внимание — станцию «Центральная усадьба», которая, судя по иллюстративному материалу, прописана посреди поселка Шушары.
Транспортное обеспечение активно застраивающихся Шушар — это одна из самых острых отраслевых проблем города. Инфраструктура хронически не успевает за квадратными метрами жилья, так что ДТП или снегопад могут превратить стояние на Московском шоссе в отдельный поджанр хоррора. Насколько транспортная система Шушар герметична, показал недавний саммит «Россия-Африка», который директивно перекрывал выезды и въезды в поселок, что потребовало от местных жителей дисциплины и готовности отказаться от автомобиля.
После Шушар предложенная линия доходила до депо и станции «Экспофорум» с депо, где встречалась с «левым зубом вилки»: он шел от нынешней станции метро «Проспект Ветеранов» через Пулково все к тому же «Экспофоруму».
Дотянуть подземку до аэропорта — это вообще отдельная и многолетняя история для Смольного. Пока был жив проект наземного «Аэроэкспресса», метро в Пулково рассматривалось как дополнительная опция. Теперь никакого экспресса нет, но обсуждаются и частично реализуются другие варианты: включение аэропорта в одно из полуколец городской электрички от РЖД, концесионный трамвай с участием «Газпромбанка» — и подземка от «Проспекта Ветеранов».
Ручка этой вилки шла дальше — вдоль Киевского шоссе до города-спутника «Южный». Эту территорию застраивает «Старт-Девелопмент», который в свое время тоже предлагал построить метро к ней через аэропорт на принципе концессии. Комиссия по подготовке генплана всю эту конструкцию учла в собственной редакции, так значится в протоколе.
Что получили
Тем не менее сейчас в проекте генерального плана, который прошел первое чтение, есть все тот же перегон метро от «Проспекта Ветеранов» через «Ульянку» и «Авиагородок» до «Пулково». Но никакой вилки. Красная полоса, которая тянется вдоль Киевского шоссе — это трамвай до Южного, который в проект генплана как раз вписали. В списке линий метро и станций тоже не просматривается забота о Шушарах и «Южном».
Но ко второму чтению депутаты подали более 60 поправок, и в том числе — по этому вопросу. Две пришли от депутата Дмитрия Павлова, одна — от Бориса Вишневского. Начнем с той, которую комиссия рекомендовала одобрить: под номером 29 Дмитрий Павлов предложил дополнить перечень линий метро еще одним пунктом: «от станции “Пулково” до Электродепо метрополитена, расположенного по адресу: пос. Шушары, территория СПК Детскосельский, включая станцию “Экспофорум”». Срок реализации — «расчетный», то есть до 2040 года.
По сути, речь идет о том, чтобы довести левый зуб вилки до логического завершения — до «Экспофорума» и небольшого хвоста за ним к депо. На картинке внизу можно посмотреть, где это.
Павлов пояснил, что цель — обеспечить пассажирским транспортом кампус СПБГУ Технологической долины «Невская Дельта “(научный центр университета). Соглашение о создании центра подписали два года назад на ПМЭФ, “Фонтанка” показывала, как там все должно выглядеть.
Депо в юных предместьях Шушар — это не то же самое, что станция для пассажиров. Поэтому вторая поправка Павлова под номером 33 касалась как раз места под станцию метро непосредственно в поселке (напомним, одноименная существующая станция, мягко говоря, в стороне). Речь в целом о территории, ограниченной Пушкинской улицей, Витебским проспектом и Чудовской улицей, никакой отдельной линии к ней не нарисовано, задача — зарезервировать участок.
Под номером 62 свою поправку подал Борис Вишневский, она отличается от идеи Павлова. Депутат предлагал утвердить линию метро от станции «Купчино» до Шушар, где построить станцию «в юго-западной части квартала, ограниченного Окуловской улицей с севера, Новгородским проспектом с востока, Первомайской улицей с юга и Старорусским проспектом с запада».
Это точечный проект, не привязанный к далеко идущим планам — просто чтобы вывезти шушарцев. Поезд, как предлагал депутат, должен от «Купчино» до КАД ехать над землей, а перед поворотом на Шушары — нырять.
Обе поправки комиссия рекомендовала отклонить. Судя по проекту генплана и уже идущему строительству, и Шушары, и «Южный» сейчас станут абонентами трамвайных линий. Бориса Вишневского смущает уровень загрузки: концессионный трамвай должен будет обслуживать, помимо 100 тысяч шушарцев, еще и жителей Славянки, и жителей Пушкинского района в целом. И привозить он всех будет все к той же станции метро «Купчино» — именно поэтому депутат предлагал продлить саму Кировско-Выборгскую линию на одну станцию.
Впрочем, надо понимать, что баталии идут вокруг станций и линий, у которых в любом случае было бы мало шансов появится в обозримом будущем. «Фонтанка» неоднократно писала о том, с каким трудом раскачивается метростроительная отрасль в Петербурге. Пока промежуточным успехом считается тестовый запуск проходческого щита на Красносельско-Калиниской линии в сторону «Каретной» или эксплуатация «Надежды» на Невско-Василеостровской линии в сторону «Каменки». В политическом смысле главной задачей является сдать в 2024 году хотя бы те станции, что обещаны много лет назад: «Горный институт», «Казаковскую», «Путиловскую» и «Театральную» (но без выхода на поверхность).
Николай Кудин.