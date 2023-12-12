Минздрав открыл горячую линию по ценам на лечение зубов

Мониторинг проводят из-за вступления в силу постановления № 170 «Об установлении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги». Так планируют оценить ситуацию со стоимостью лечения зубов как в государственных, так и в частных клиниках.
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В Беларуси вступило в силу постановление, по которому цены в стоматологии теперь регулируют не только на ортопедические и зуботехнические услуги, но и на терапевтические, хирургические и ортодонтические. В Минздраве оценили, что удаление молочного зуба в среднем подешевеет на 33% (было 127 рублей, стало 85,6), а лечение среднего кариеса — на 47% (было 163 рубля, стало 86,4).