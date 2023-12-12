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Главные новости к вечеру 12 декабря
22:18 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Скользко и не видно, куда ехать: В Молдове днем плюс, ночью — минус, а значит, на дорогах гололёд, густые туманы и дождь

Прогноз погоды для Молдовы на 13 декабря 2023 года.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 46% 770 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В среду, 13 декабря, в Молдове ожидается облачная погода, ночью и утром местами туман, слабый гололёд, на дорогах гололедица, вечером местами пройдут слабые осадки, сообщили в гидрометцентре.

Температура воздуха ночью по республике составит 0…-3. Днём будет около 0…+4.

Ветер юго-восточный, 6−9 м/с, вечером местами порывы до 13 м/с. Атмосферное давление — близко к норме.

На последующие сутки прогнозируется временами дождь, повышение температуры воздуха до +6.

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