22:18 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Скользко и не видно, куда ехать: В Молдове днем плюс, ночью — минус, а значит, на дорогах гололёд, густые туманы и дождь
Прогноз погоды для Молдовы на 13 декабря 2023 года.
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В среду, 13 декабря, в Молдове ожидается облачная погода, ночью и утром местами туман, слабый гололёд, на дорогах гололедица, вечером местами пройдут слабые осадки, сообщили в гидрометцентре.
Температура воздуха ночью по республике составит 0…-3. Днём будет около 0…+4.
Ветер юго-восточный, 6−9 м/с, вечером местами порывы до 13 м/с. Атмосферное давление — близко к норме.
На последующие сутки прогнозируется временами дождь, повышение температуры воздуха до +6.