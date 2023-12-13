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08:33 (мск), источник: Ura.ru

В екатеринбургском метро меняют турникеты, чтобы не было очередей

На станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге начали замену старых турникетов на новые. Так власти пытаются решить проблему с очередями, передает корреспондент URA.RU.

«Во-первых, изменится внешний вид станций. Во-вторых, старые турникеты иногда травмировали пассажиров, ударяя створками, сейчас эти все случаи будут исключены. С помощью новых турникетов скопление народа в час пик, я надеюсь, мы уберем. Это произойдет за счет оперативности и за счет большего количества способов принимать оплату», — рассказал журналистам директор метрополитена Андрей Панаиотиди.

Планируется, что новые турникеты заработают уже днем 13 декабря. Отмечается, что в ближайшие дни на входе очереди все же возможны.

Сверху у нового турникета место для оплаты. Чуть ниже можно будет отсканировать QR-коды с чеков, которые заменят жетоны.

Информация о том, что власти запланировали модернизацию турникетов в метро, появилась еще в июле. Контракт на 302,6 миллиона рублей достался компании «И-Сеть» — оператору «Е-Карты».

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