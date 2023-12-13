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Главные новости 13 декабря
09:24 (мск), источник: Новый Калининград

Вечерний @Калининград: налог на газовые плиты, выбивание благодарности и банный передел

Главные новости вторника — в вечернем дайджесте «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

Плату за капремонт в 2024 году в регионе хотят повысить на треть — до 8,9 ₽ за «квадрат». Среди объяснений — подорожание стройматериалов и инфляция. Вообще, если все посчитать, то платить жители должны как минимум вдвое больше, объясняют власти. И, видимо, искренне ждут благодарности. Действительно, если сравнивать новый капремонтный тариф с «налогом на газовые плиты» (именно так народ окрестил навязываемые ему договоры с «Калининградгазификацией») — то чиновникам и памятник можно поставить. За милосердие. К другим, чуть менее душещипательным, новостям вторника.

Источник: Новый Калининград

Кстати, о новых газовых договорах. До часа «х», когда они должны быть заключены у всех обладателей кухонных вентилей, осталось две с небольшим недели. Еще в начале декабря власти оценивали число счастливчиков в 2%. И тут вдруг принимать заявки разрешили во всех МФЦ региона, как будто кто-то куда-то торопится. Видимо, ожидания, что электорат в перерывах между фитнесом и тыквенным латте небрежно заполнит документы онлайн, не оправдались. Тем более что, как выясняется, пределы цифровизации у «Калининградгазификации» оказались не то чтобы обозримыми — до них можно дотянуться не напрягаясь.

Источник: Новый Калининград

В список приватизации от администрации Калининграда попали городские бани. Их хотят сделать коммерческими скопом, передав в частную собственность пока еще муниципальное предприятие «Муниципальные бани». Всего таких в городе 5, в сравнении с лавками, которых хотят установить у «поющего фонтана», они оцениваются в сущую мелочь — 22,7 млн рублей. Пока власти обещают, что 100% создаваемого ООО останется в городской собственности.

Источник: Новый Калининград

Кто бы мог подумать — власти Калининграда, пообещав прислушаться к мнению горожан по поводу брусчатки на ул. Радищева, менять проект отнюдь не собирались. По их мнению, булыжная мостовая в районе «Вагонки» не нужна, точка. Об этом чиновники и сообщили активистам, собравшим более двух тысяч подписей в защиту брусчатки в своем районе. Что-то подсказывает, что и губернатор Антон Алиханов, устроивший публично-заочную порку главе администрации Елене Дятловой, на самом деле лукавил. Во всяком случае, на это наталкивает ответ его заместителя, также полученный общественниками.

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Вечерний @Калининград: налог на газовые плиты, выбивание благодарности и банный передел
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