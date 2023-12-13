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08:02 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 13 декабря

Этот день является 347-м в григорианском календаре, до нового года остается 18 дней.

Знаете ли вы, что 13 декабря 1797 года родился известный немецкий поэт Генрих Гейне? О том, чем еще ознаменовано 13 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 13 декабря

В 1967 году в США состоялся успешный запуск космического аппарата «Пионер-8».

В 1996 году Кофи Аннан был избран генеральным секретарем ООН.

Кто родился 13 декабря.

Поэт Генрих Гейне (1797−1856).

Поэт и переводчик Валерий Брюсов (1873−1924).

Актер Ростислав Плятт (1908−1989).

Актер Николай Рыбников (1930−1990).

Певица Людмила Сенчина (1950−2018).

Актер Стив Бушеми (1957).

Певец Мурат Насыров (1969−2007).

Певица Тейлор Свифт (1989).

13 декабря в православном календаре

Православные 13 декабря чтут память апостола Андрея Первозванного, святителя Фрументия, священномученика Иоанна Честнова.

Именины

В этот день именины у Андрея и Ивана.

13 декабря в народном календаре

В этот день крестьяне в реках, озерах и даже колодцах слушали воду: если вода спокойная, значит, зима будет теплой, если стоит гул, то надо ждать бурь. Если в этот день шел снег, то, по приметам, он должен пролежать еще 110 дней.

Девушки 13 декабря молились святому Андрею Первозванному о женихах. Также вечером за трапезой крестьянки отламывали кусок хлеба и перед сном клали его под подушку, приговаривая: «Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать».

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