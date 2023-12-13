08:02 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 13 декабря
Этот день является 347-м в григорианском календаре, до нового года остается 18 дней.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Знаете ли вы, что 13 декабря 1797 года родился известный немецкий поэт Генрих Гейне? О том, чем еще ознаменовано 13 декабря, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 13 декабря
В 1967 году в США состоялся успешный запуск космического аппарата «Пионер-8».
В 1996 году Кофи Аннан был избран генеральным секретарем ООН.
Кто родился 13 декабря.
Поэт Генрих Гейне (1797−1856).
Поэт и переводчик Валерий Брюсов (1873−1924).
Актер Ростислав Плятт (1908−1989).
Актер Николай Рыбников (1930−1990).
Певица Людмила Сенчина (1950−2018).
Актер Стив Бушеми (1957).
Певец Мурат Насыров (1969−2007).
Певица Тейлор Свифт (1989).
13 декабря в православном календаре
Православные 13 декабря чтут память апостола Андрея Первозванного, святителя Фрументия, священномученика Иоанна Честнова.
Именины
В этот день именины у Андрея и Ивана.
13 декабря в народном календаре
В этот день крестьяне в реках, озерах и даже колодцах слушали воду: если вода спокойная, значит, зима будет теплой, если стоит гул, то надо ждать бурь. Если в этот день шел снег, то, по приметам, он должен пролежать еще 110 дней.
Девушки 13 декабря молились святому Андрею Первозванному о женихах. Также вечером за трапезой крестьянки отламывали кусок хлеба и перед сном клали его под подушку, приговаривая: «Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать».