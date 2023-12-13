00:14 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в декабре 2023
10 вакансий с самыми высокими зарплатами в Беларуси назвали в декабре 2023.
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Узнали о самых высокооплачиваемых вакансиях по состоянию на декабрь 2023 года и назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси. Для этого, как и в ноябре 2023 обратимся к Общереспубликанскому банку вакансий. По состоянию на середину декабря там насчитывается 139,5 тысячи объявлений от работодателей, месяцем ранее их было более 140 тысяч, за последние многие месяцы это первое, пусть и не самое значительное, но уменьшение числа вакансий. И вот кому готовы платить больше всего в Беларуси в финале 2023 года.
Максимальная предлагаемая зарплата — ровно 19 тысяч белорусских рублей. Компания-резидент белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» ищет директора. Предприятие занимается строительством, руководитель должен отвечать, как минимум двум параметрам: иметь высшее образование и, что предсказуемо, знать китайский язык. Плюсом будет наличие личного автомобиля, тем более что само рабочее место — именно в Смолевичском районе, где и находится парк.
На втором месте условного топа еще одно предложение от того же работодателя: ищут менеджера на позицию замдиректора, требования — аналогичные директорским, а вот зарплата ниже: BYN 10500.
Вакансия, расположившаяся на третьем месте декабрьского зарплатного топа, кочует из месяца в месяц, однако, она вновь недавно была обновлена работодателем, и, следовательно является актуальной. На зарплату от 8 до 18 тысяч белорусских рублей белорусская авиакомпания «Белавиа» ищет пилота, командира воздушного судна. Пилотировать предлагается Боинг-737, из требований: английский язык — 4 уровень ИКАО.
Добавим, что недавно белорус, Герой России Олег Новицкий рассказал о зарплате российского космонавта.
Вакансии, занявшие четвертую и пятую позицию — снова-таки «китайские»: работодателями являются предприятия с китайским капиталом.
Для работы в офисе в самом центре Минска нужен менеджер. Компания, занимающаяся оптовой торговлей электронным и коммуникационным оборудованием, нуждается в директоре. От претендентов — высшее образование, знание двух (английский и китайский) языков. Зарплата от 8 до 8,5 тысяч белорусских рублей.
Один из резидентов «Великого камня» уже некоторое время ищет для работы на его территории подсобного рабочего, каменщика, монтажника строительных конструкций. Требований к ним предъявляется два: общее базовое образование и свободное владение китайским. Вакансии недавно были обновлены, предложения работодателя — актуальны, заработная плата — ровно 6000 белорусских рублей ежемесячно.
Актуальной остается вакансия от одного из флагманов белорусской промышленности — МАЗа. Ищут заместителя генерального директора-директора по закупкам. Из требований — высшее образование, все прочие аспекты обсуждаются на стадии собеседований. Зарплата в объявлении определена в диапазоне от 5514 до 7353 рублей.
Не первый месяц ищут директора в РУП «Белтаможсервис». Опыт работы в сфере государственного управления и высшее образование определены в качестве единственных требований. Зарплата в объявлении тоже указана: от 5500 до 7630 рублей.
Одна из крупных белорусских лизинговых компаний в поиске начальника управления сопровождения клиентов. Резюме предлагается высылать соискателям, отвечающим ряду требований: опыт работы не менее 5 лет в лизинговых организациях, опыт работы по осмотру техники, предназначенной для реализации лизингополучателям; уверенное владение ПК. Плюс, само собой, высшее образование. Что касается заработной платы, то она может варьироваться в рамках от 5040 до 6048 рублей.
Одно из ПМК города Несвижа в банке вакансий разместило свое предложение занятости: ищут прораба со средним образованием. Озвученная зарплата — ровно 5 тысяч рублей.
Завершает топ-10 декабрьских зарплат-рекордсменов вакансия от «Керамина», где требуется начальник управления информационно-экономических систем. Четких требований немало: высшее профильное образование, опыт работы от 5-ти лет, в должности руководителя не менее 3-х лет, глубокое понимание стратегического управления IT предприятия, опыт работы с ВI-системами, понимание принципов работы IP-телефонии, навыки построения информационной безопасности и защиты данных. Плюс — свободный английский и многозадачность. Зарплата: от 4850 до 5600 рублей.