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07:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Пришли арктические холода: синоптик рассказала, когда морозы в Иркутской области сбавят обороты

В Иркутской области ожидается смягчение зимних холодов.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 69% 771 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Мороз и солнце — день чудесный. Кажется, именно такой настрой будет нужен иркутянам в ближайшее время, ведь сильный холод отступать не планирует, по крайней мере до конца недели, говорят синоптики Иркутского гидрометцентра. Почему же так происходит, рассказала Инна Латышева, заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ.

— Следует начать с того, что на территории Иркутской области в настоящее время наблюдается аномально-холодная погода, когда согласно установленным критериям для данного опасного явления значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 и более держится в течение не менее 5 суток, — говорит она.

Сначала в регион пришел теплый циклон, а вслед за ним сразу холодные воздушные массы с Арктики. Впрочем, такая ситуация и в других российских регионах. Теплым начало декабря оказалось разве что в Магаданской области, на Чукотке и по востоку Якутии, говорит Латышева.

— Хотя, прохладным начало зимы в Иркутске только за два последних десятилетия было не таким редким событием, отмечалось с 2000 по 2003 годы, в 2005, 2012, 2018 годах, но, по силе и продолжительности нынешние холода все же приближаются к показателям начала и второй половины прошлого века, — поясняет она.

На нашем веку своей прохладой запомнился декабрь 2012 года, отмечает Латышева. Тогда только в течение трех дней в Иркутске температура воздуха была незначительно выше нормы, дневные температуры часто понижались до минус 20ºС, ночные до минус 30ºС.

Так почему же холода охватили наш регион? Виной тому арктический холод — такая форма зимней циркуляции воздуха! В Иркутскую область пришли наиболее выхоложенные воздушные массы из Якутии. Более того, в один сильный вихрь намешались арктический, европейский, монгольский и якутский антициклоны.

— Некоторые даже сопоставляют нынешние события с фильмом-катастрофой «Послезавтра» и задаются вопросом, не ждет ли нас новый холодный период, ведь в метеорологии известен «брикнеровский цикл», который выражается в переходе от теплых к холодным периодам, — рассказала Инна Латышева.

Но, кажется, так переживать не стоит — нынешняя зима еще далеко не самая суровая в истории нашей области. Вовсю морозила иркутян зима 1968−1969 годов. Тогда жители областной столицы на своих термометрах видели порой — 42,4ºС. Но и это не предел Н! а севере области в Ербогачене 25 декабря 1968 года было минус 58,6 ºС. Еще более лютыми оказались февральские морозы, 10 февраля 1969 года температура воздуха в Ербогачене понизилась до минус 59.5°С. А вот, напротив, теплее всего иркутянам было зимой 2006−2007 года: 18 декабря столбик термометра поднимался до минус 1, 16 января до минус 2,4°С, 2 февраля было +1°С.

Что же будет дальше — наверняка ни один синоптик сказать не может. Тем не менее в предстоящие выходные ожидается смягчение зимних холодов в Иркутской области.

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