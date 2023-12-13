07:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Пришли арктические холода: синоптик рассказала, когда морозы в Иркутской области сбавят обороты
В Иркутской области ожидается смягчение зимних холодов.
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Мороз и солнце — день чудесный. Кажется, именно такой настрой будет нужен иркутянам в ближайшее время, ведь сильный холод отступать не планирует, по крайней мере до конца недели, говорят синоптики Иркутского гидрометцентра. Почему же так происходит, рассказала Инна Латышева, заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ.
— Следует начать с того, что на территории Иркутской области в настоящее время наблюдается аномально-холодная погода, когда согласно установленным критериям для данного опасного явления значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 и более держится в течение не менее 5 суток, — говорит она.
— Хотя, прохладным начало зимы в Иркутске только за два последних десятилетия было не таким редким событием, отмечалось с 2000 по 2003 годы, в 2005, 2012, 2018 годах, но, по силе и продолжительности нынешние холода все же приближаются к показателям начала и второй половины прошлого века, — поясняет она.
На нашем веку своей прохладой запомнился декабрь 2012 года, отмечает Латышева. Тогда только в течение трех дней в Иркутске температура воздуха была незначительно выше нормы, дневные температуры часто понижались до минус 20ºС, ночные до минус 30ºС.
Так почему же холода охватили наш регион? Виной тому арктический холод — такая форма зимней циркуляции воздуха! В Иркутскую область пришли наиболее выхоложенные воздушные массы из Якутии. Более того, в один сильный вихрь намешались арктический, европейский, монгольский и якутский антициклоны.
— Некоторые даже сопоставляют нынешние события с фильмом-катастрофой «Послезавтра» и задаются вопросом, не ждет ли нас новый холодный период, ведь в метеорологии известен «брикнеровский цикл», который выражается в переходе от теплых к холодным периодам, — рассказала Инна Латышева.
Что же будет дальше — наверняка ни один синоптик сказать не может. Тем не менее в предстоящие выходные ожидается смягчение зимних холодов в Иркутской области.