08:08 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Нарколог рассказал, как не перепить за новогодним столом
Российский нарколог Даниил Петров дал рекомендации, как предотвратить похмелье и сохранить хорошее самочувствие, сообщает Zakon.kz.
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По информации Газеты.ru, главный совет, который дал нарколог, заранее насыщать организм витаминами и не употреблять алкоголь натощак.
Насытить организм нужно минералами заранее, принимая панангин, а также гепатопротекторы и сорбенты, чтобы начать процесс детоксикации еще до употребления. Принимать эти препараты нужно по схеме, указанной в инструкции, за два дня до начала празднования, во время и еще неделю после. Это облегчит интоксикацию и ускорит выведение токсинов.
«Начинать пить на сытый желудок поможет замедлить всасывание алкоголя и предотвратить сильное опьянение», — отметил Петров. Он также посоветовал употреблять алкоголь медленно.
«Здоровый организм полностью перерабатывает 50 мл водки за час. Поэтому, если употреблять алкоголь постепенно, можно избежать сильного опьянения», — пояснил врач.
Еще четыре совета, которые дал Петров:
О том, как облегчить похмелье, рассказала врач-диетолог Юлия Лементина.
Пейте много воды
Одна из причин, по которой вы чувствуете головную боль, тошноту и головокружение, заключается в том, что алкоголь заставляет ваш организм терять много воды, вызывая обезвоживание. Питьевая вода в течение дня может помочь вам регидратировать и восстановить потерянную воду. Это может значительно облегчить головную боль.
«Хотя мы, вероятно, поймали вас на следующий день, в любое время, когда вы можете сделать это перед сном в ночь, когда вы пили, вы можете уменьшить симптомы похмелья на следующий день».
Имбирный чай — отличное средство против тошноты и рвоты. Его часто используют беременные женщины, когда они страдают от утренней тошноты.
Отказ от кофе может показаться настоящим испытанием, особенно если вы действительно тянете время, но оно того стоит.
«Напитки с кофеином, такие как кофе, на самом деле могут вызвать у вас еще большее обезвоживание и жажду, чем сейчас».
Яйца содержат аминокислоту цистеин, которая расщепляет токсины, из-за которых после употребления вы чувствуете себя неуютно. Помогая очистить организм от остатков токсинов, яйца могут помочь вам почувствовать себя помолодевшим и более энергичным.