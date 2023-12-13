03:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Жуткие крики, все снимают»: страшная драка водителей во Владивостоке — видео
«Они адекватные вообще?», — комментируют ситуацию в сети.
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Во Владивостоке произошла крупная драка на проезжей части. Видео опубликовали в Telegram-канале Dpsvl (18+).
Во вторник, 12 декабря, на ул. Верхнепортовая водитель такси Максим напал на водителя Subaru. Отмечается, что рулевых разняли в самом разгаре драки, после чего мужчины вернулись в свои авто.
Многие пользователи стали активно обсуждать увиденное в пабликах: «Они адекватные вообще?», «Жуткие крики, все выбегают и снимают», «Дорогу не поделили?».