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03:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Жуткие крики, все снимают»: страшная драка водителей во Владивостоке — видео

«Они адекватные вообще?», — комментируют ситуацию в сети.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке произошла крупная драка на проезжей части. Видео опубликовали в Telegram-канале Dpsvl (18+).

Во вторник, 12 декабря, на ул. Верхнепортовая водитель такси Максим напал на водителя Subaru. Отмечается, что рулевых разняли в самом разгаре драки, после чего мужчины вернулись в свои авто.

Многие пользователи стали активно обсуждать увиденное в пабликах: «Они адекватные вообще?», «Жуткие крики, все выбегают и снимают», «Дорогу не поделили?».

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