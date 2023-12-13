03:09 (мск), источник: Комсомольская правда
Что произошло в Иркутске в ночь на 13 декабря 2023 года: последние новости
Маршруты в Маркова и Пивовариху будут работать с большим числом автобусов.
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С 13 декабря на пригородные маршруты из Иркутска в рабочий поселок Марково и в Пивовариху будут работать с большим количеством автобусов. Изначально из-за сильных морозов компания-перевозчик планировала сократить количество рейсов на маршрутах № 427, 429, 423 и 456. Тем не менее путем переговоров удалось договориться о полном восстановлении расписания.
В Иркутске уже заливают два главных городских катках. Речь идет о площадках на острове Юность и в сквере имени Кирова. Всего же в городе для желающих забить шайбу и продемонстрировать свое мастерство на коньках будет работать 26 катков.
В сентябре министерство юстиции России подписало указ о ликвидации Ангарской воспитательной колонии. Это означает, что учреждение будет закрыто и перестанет существовать. Отмечается, что новые воспитанники в колонию не поступали уже больше года.
В ноябре на территории учреждения оставалось только четыре человека. Однако 8 декабря стало известно, что последний воспитанник покинул колонию.