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03:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Что произошло в Иркутске в ночь на 13 декабря 2023 года: последние новости

Маршруты в Маркова и Пивовариху будут работать с большим числом автобусов.

Источник: Комсомольская правда

С 13 декабря на пригородные маршруты из Иркутска в рабочий поселок Марково и в Пивовариху будут работать с большим количеством автобусов. Изначально из-за сильных морозов компания-перевозчик планировала сократить количество рейсов на маршрутах № 427, 429, 423 и 456. Тем не менее путем переговоров удалось договориться о полном восстановлении расписания.

В Иркутске уже заливают два главных городских катках. Речь идет о площадках на острове Юность и в сквере имени Кирова. Всего же в городе для желающих забить шайбу и продемонстрировать свое мастерство на коньках будет работать 26 катков.

В сентябре министерство юстиции России подписало указ о ликвидации Ангарской воспитательной колонии. Это означает, что учреждение будет закрыто и перестанет существовать. Отмечается, что новые воспитанники в колонию не поступали уже больше года.

В ноябре на территории учреждения оставалось только четыре человека. Однако 8 декабря стало известно, что последний воспитанник покинул колонию.

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