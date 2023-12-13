Верховный суд РФ разрешил конфискацию совместной собственности супругов

Об этом сообщает корреспондент РАПСИ, который присутствовал на заседании пленума. Постановлением предлагается внести изменения в аналогичный документ 2018 года, указывая, что имущество, находящееся в собственности обвиняемого, а также в общей собственности обвиняемого и других лиц, включая совместную собственность супругов, считается принадлежащим обвиняемому. Отмечается также, что при конфискации автомобиля, на котором было совершено преступление, следует учитывать, что право собственности на транспортное средство возникает с момента его передачи, а не с момента государственной регистрации.
Проект постановления уточняет, что принятые судом в других видах судопроизводства обеспечительные меры, такие как арест на имущество должника по гражданскому делу, а также наличие обременения в виде залога, не являются причинами, исключающими возможность конфискации данного предмета.
В РАПСИ также уточнили, что при прекращении уголовного дела или преследования по нереабилитирующим основаниям могут быть конфискованы «только те предметы, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу».