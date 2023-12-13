03:19 (мск), источник: AmurMedia.ru
Пока вы спали: новый мессенджер, главная новогодняя елка и подозрение в шпионаже
Редакция ИА AmurMedia предлагает обзор наиболее интересных событий в мире, России и на Дальнем Востоке.
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Таганский суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей блогера Аяза Шабутдинова и вынес положительное решение. Польша выдворила гражданина РФ из-за подозрения «в сотрудничестве с российскими службами». Российский военнослужащий вытащил из-под огня тяжело раненого товарища и продолжил бой с украинскими боевиками. Об этом и многом другом читайте в кратком обзоре новостей мира, России и Дальнего Востока от ИА AmurMedia.
Зеленский заявил, что надеется на помощь США
Киев рассчитывает, что не останется без поддержки со стороны Запада, прежде всего США. Украинский лидер также заявил, что не представляет возможными какие-либо территориальные уступки для урегулирования конфликта, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает ТАСС (16+).
Байден заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО рассмотрят после победы в конфликте
Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) будет рассматриваться только после ее возможной победы в конфликте. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров, сообщает ТАСС (16+).
Суд Москвы начнет слушать дело Фургала о хищении активов МСП-Банка 19 декабря
Бабушкинский суд Москвы не стал возвращать на доследование в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в хищении активов МСП-Банка. Ранее Верховный суд РФ постановил, что второе уголовное дело в отношении экс-губернатора и других фигурантов должно быть рассмотрено столичным районным судом, как и первое. На этом решении настаивала прокуратура, которая посчитала, что на процесс могут повлиять связи бывшего губернатора в регионе, сообщает ТАСС (16+).
Россиянина выслали из Польши из-за подозрения в шпионаже
Польша выдворила гражданина РФ из-за подозрения «в сотрудничестве с российскими службами».Отмечается, что россиянин проживал в польском Быдгоще, сообщает ТАСС (16+).
В России появится новый мессенджер — аналог Telegram (18+)
У россиян появится отечественная платформа для коммуникаций под названием «РОСА Мессенджер» (18+). Он будет встроен в систему нового телефона Р-ФОН, презентация которого вместе с операционной системой «РОСА Мобайл», сообщают «Известия» (18+).
Россияне смогут участвовать в распределении госбюджета через Госуслуги (16+)
Граждане могут получить возможность участвовать в распределении бюджетных средств на местном уровне через портал «Госуслуги» (16+). Сейчас пилотный проект стартовал в трех регионах — Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях, сообщают «Известия» (18+).
Почти половина россиян планирует подрабатывать в 2024-м
Около 47% россиян намерены подрабатывать в следующем году. В этом году дополнительную занятость имели только 35%, отмечается там. В основном граждане идут за новыми источниками дохода в IT, строительство, в сферы транспорта или производства, сообщают «Известия» (18+).
Правительство России обнулило пошлины на импортные яйца
Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Цель властей — сформировать на внутреннем рынке достаточное количество предложений этой продукции. Это собьет цены на яйца, отметил он. По данным Генпрокуратуры, средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%, совместно с ФАС местные прокуроры проверят производителей яиц и продавцов, сообщают «Известия» (18+).
Более 180 тыс. человек остаются без света в Ростовской области из-за непогоды
Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Ростовской области, где произошли массовые отключения электроэнергии из-за ледяного дождя. Компания «Россети» привлекла для аварийных работ дополнительно более 20 бригад из соседних регионов. Всего на ликвидации аварий задействованы 163 бригады в составе 504 человек и 192 единиц техники, сообщает «Интерфакс» (18+).
Украина лишилась пятой части ученых с начала военного конфликта
Украина потеряла почти пятую часть ученых с начала военного конфликта. Социологи провели опрос, данные которого показали, что с начала конфликта к осени 2022 года с Украины эмигрировали порядка 18,5% ученых, большинство из которых занимались исследовательской деятельностью, сообщает РЕН ТВ (18+).
Главную новогоднюю елку России выбрали из 30 деревьев-претендентов
Главную новогоднюю елку России доставят на Соборную площадь Кремля вечером 13 декабря. Она будет установлена и наряжена в 20-х числах месяца. Кочанов уточнил, что возраст ели — 84 года. Высота дерева составляет 25 метров, а размах ветвей — 10 метров. В нынешнем году список претенденток состоял из 30 елей. При этом отбор шел несколько месяцев: дерево должно быть не старше 120 лет и соответствовать ряду параметров. В их числе правильная пирамидальная форма кроны, равномерный насыщенный окрас хвои, а также отсутствие сухих и сломанных ветвей, сообщает РЕН ТВ (18+).
Двое полицейских из Осетии пойдут под суд за подброшенные наркотики
Прокуратура Правобережного района Республики Северная Осетия — Алания утвердила обвинительное заключение в отношении трех участников преступной группы. Фигуранты дела обвиняются по статьям о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также в превышении должностных полномочий и пособничестве в этом, сообщает РЕН ТВ (18+).
Суд оставил в СИЗО блогера Аяза Шабутдинова
Таганский суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей блогера Аяза Шабутдинова и вынес положительное решение. В рамках судебного заседания защита Аяза Шабутдинова просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог в размере 50 млн рублей. Свою виновность бизнес-коуч не признает, сообщает РЕН ТВ (18+).
Майор ВС РФ вытащил из-под огня товарища и продолжил бой с ВСУ
Российский военнослужащий вытащил из-под огня тяжело раненого товарища и продолжил бой с украинскими боевиками. В свою очередь, старший лейтенант Джабраил Насыров самолично под артиллерийским и минометным огнем врага устранил повреждения ретрансляторов радиостанций и настроил радиосеть. Без них командование не смогло бы управлять подразделением, сообщает РЕН ТВ (18+).