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03:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пенсионерам напомнили о хорошей надбавке — нужно только заявление: новости среды

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря, ФедералПресс. Социальный фонд России напомнил пенсионерам о доплате к пенсии. Ее могут получить жители ряда российских регионов: получателей уже более трех миллионов.

Источник: Reuters

Российские пенсионеры, которые проживают на Крайнем Севере, а также в регионах, приравненных к Крайнему Северу, могут получить надбавку. В Социальном фонде рассказали, нужно написать заявление и предоставить сведения о месте проживания.

«Фактическое место жительства на северной территории подтверждается заявлением пенсионера», — объяснили в пресс-службе Фонда.

Точный размер надбавки будут рассчитывать специалисты. Для каждого региона установлен свой коэффициент. Например, для Карелии это 1,15, а для Чукотки, севера Сахалина и Камчатки — два коэффициента.

Ранее сообщалось о том, что цены на яйца в России вряд ли снизятся. По мнению эксперта, в лучшем случае они только прекратят расти.

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