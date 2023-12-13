Пенсионерам напомнили о хорошей надбавке — нужно только заявление: новости среды

Российские пенсионеры, которые проживают на Крайнем Севере, а также в регионах, приравненных к Крайнему Северу, могут получить надбавку. В Социальном фонде рассказали, нужно написать заявление и предоставить сведения о месте проживания.
«Фактическое место жительства на северной территории подтверждается заявлением пенсионера», — объяснили в пресс-службе Фонда.
Точный размер надбавки будут рассчитывать специалисты. Для каждого региона установлен свой коэффициент. Например, для Карелии это 1,15, а для Чукотки, севера Сахалина и Камчатки — два коэффициента.
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