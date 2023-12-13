До −26 градусов: сильные морозы пообещали в среду в мегаполисах Казахстана

Сегодня в Алматы будет пасмурная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут −15 градусов, а ночью температура опустится до −25 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. В столице будет холодно — днем ожидается мороз до −21 градуса, а ночью температура снизится до −26 градусов. Скорость ветра — 3,3 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до −9 градусов, ночью опустятся до −22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,6 м/с.
Напомним, что накануне специалисты РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана — морозы наблюдаются по все республике. В некоторых областях температура упала почти до −40 градусов.
Вчера МЧС обратилось к казахстанским водителям из-за сильных морозов. Казахстанцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности — водители начинают прогревать свои машины, не всегда используя для этого безопасные средства.
Школьников и студентов по всей стране переводят на дистанционку из-за непогоды. Занятия отменяют как на севере, так и на юге Казахстана.
Кроме того, из-за сильных морозов вводятся ограничения на дорогах. Вчера, 12 декабря, дороги закрыли даже в Туркестанской области.
А в Алматы акимат города обратился к горожанам из-за прошедшего в городе снегопада — алматинцев просят не выезжать в город на авто и не оставлять машины на обочинах. В ведомстве отметили, что за вчерашний день выпала треть месячной нормы осадков.