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08:55 (мск), источник: МК.RU Омск

Омская прокуратура проверит все ТЭЦ города после череды аварий

Омская прокуратура намерена провести тотальную проверку всех ТЭЦ областной столицы после недавней череды аварий, которые оставили без отопления значительную часть города.

Об этом во время пресс-конференции 12 декабря сообщил главный прокурор области Алексей Афанасьев.

Афанасьев назвал аварии на ТЭЦ-5 и на ТЭЦ-3 результатом безответственности бизнеса, которая привела к возникновению ЧС.

Начиная с 9 декабря без отопления в лютый мороз остались более 1600 жилых домов и 193 образовательных учреждения. По этой причине прокуратура намерена проверить работу ТГК-11, включая паспорта готовности к отопительному сезону.

Также на контроле надзорного ведомства находится расследование уголовного дела, которое возбудил региональный следком по факту оказания услуг ненадлежащего качества.

Афанасьев подчеркнул, что — 39 градусов — это не тот мороз, при котором в Сибири должно выходить из строя оборудование, от которого зависит жизнь людей.

Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что в ТГК-11 планируют летом повысить тарифы после провала с отоплением в Омске.

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