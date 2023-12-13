Омская прокуратура проверит все ТЭЦ города после череды аварий

Об этом во время пресс-конференции 12 декабря сообщил главный прокурор области Алексей Афанасьев.
Афанасьев назвал аварии на ТЭЦ-5 и на ТЭЦ-3 результатом безответственности бизнеса, которая привела к возникновению ЧС.
Начиная с 9 декабря без отопления в лютый мороз остались более 1600 жилых домов и 193 образовательных учреждения. По этой причине прокуратура намерена проверить работу ТГК-11, включая паспорта готовности к отопительному сезону.
Также на контроле надзорного ведомства находится расследование уголовного дела, которое возбудил региональный следком по факту оказания услуг ненадлежащего качества.
Афанасьев подчеркнул, что — 39 градусов — это не тот мороз, при котором в Сибири должно выходить из строя оборудование, от которого зависит жизнь людей.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что в ТГК-11 планируют летом повысить тарифы после провала с отоплением в Омске.