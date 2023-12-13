Главное
Спецоперация на Украине
04:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Морозы до −43 ожидаются в Иркутской области 13 декабря

Погода в Иркутске 13 декабря 2023 года будет со слабым снегом.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 65% 770 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Холода не планируют отступать из Иркутской области до конца недели. На севере региона температура по-прежнему опускается ниже −40, в областной столице немного теплее. Ночью столбики термометров показывали −36. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 13 декабря 2023 года.

Погода в Иркутске 13 декабря

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, туман, ветер северо-западный, юго-восточный до 8 м/с. Температура −29…-34, в пониженных формах рельефа −38…-43, а в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья −22…-27 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 13 декабря 2023 года будет облачной со слабым снегом. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура днем −28…-30.

Кроме того, ожидается установление ледяного покрова на участке Усолье-Сибирское — Тельма, возможно резкое повышение уровня воды в районе кромки льда, выход воды на пониженные участки местности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 13 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Аллу Пугачеву попросили прервать молчание
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта