04:32 (мск), источник: Комсомольская правда
Морозы до −43 ожидаются в Иркутской области 13 декабря
Погода в Иркутске 13 декабря 2023 года будет со слабым снегом.
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Холода не планируют отступать из Иркутской области до конца недели. На севере региона температура по-прежнему опускается ниже −40, в областной столице немного теплее. Ночью столбики термометров показывали −36. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 13 декабря 2023 года.
Погода в Иркутске 13 декабря
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, туман, ветер северо-западный, юго-восточный до 8 м/с. Температура −29…-34, в пониженных формах рельефа −38…-43, а в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья −22…-27 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 13 декабря 2023 года будет облачной со слабым снегом. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура днем −28…-30.
Кроме того, ожидается установление ледяного покрова на участке Усолье-Сибирское — Тельма, возможно резкое повышение уровня воды в районе кромки льда, выход воды на пониженные участки местности.