04:17 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Дальневосточный деликатес: цены на красную икру в Хабаровске перед Новым годом 2024
Рассказываем, где купить красную икру в Хабаровске перед Новым годом 2024 и сколько она стоит.
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Для дальневосточников в течение многих лет красная икра была одним из непременных атрибутов новогоднего стола. Уходящий год уже называют удачным как по рыбодобыче, так и по икре. Для краевых промысловиков он не стал исключением.
По сообщению руководителя регионального филиала ВНИРО Дениса Коцюка, за время путины-2023 рыбаки добыли свыше 28 тысяч тонн красной рыбы, что на 10% выше показателей нечетного 2021 года. Всего же объём вылова лососевых в ДФО превысил 608 тысяч тонн, что в 2,2 раза больше прошлого года и на 13% выше уловов 2021 года. И разумеется, эти обстоятельства должны были позитивно сказаться на конечной стоимости продукта для потребителя. Изучаем цены на красную икру в Хабаровске перед Новым годом-2024 вместе.
Напомним, 2021 год в плане добычи лососевых был крайне неудачным. В Хабаровском крае, к примеру, красной рыбы не хватило даже представителям КМНС, которые жаловались на свою беду даже президенту Владимиру Путину. Тогда местные власти приняли беспрецедентное решение обеспечить коренное население рыбой из более успешных в плане биоресурсов регионов — Сахалина и Камчатки. Последняя стала и основным поставщиком красной икры. Итак, в конце 2021 года на центральном рынке Хабаровска икру лосося из Охотска можно было купить за 4000 рублей, камчатской кеты — за 5800 рублей, симы и горбуши производства Советской Гавани — 6000 рублей за килограмм. Лидировала по цене икра камчатского кижуча и чавычи — 6500 рублей за кило. А что же сейчас?
На центральном рынке Хабаровска в 2023 году по-прежнему лидирует деликатес с Камчатки и Сахалина. За килограмм икры кеты просят 4900 — 5000 рублей. Икра горбуши из Советской Гавани обойдется в 5000 рублей. Икра кижуча с Камчатки — 6000 рублей, чавычи — 6500 рублей. В специализированных магазинах деликатес дороже: горбуша и сима — 5500 рублей, нерка и кета — 5700 рублей, кижуч — 7000 рублей. Кстати, в этом году продавцы фасуют продукт в поллитровые и даже стограммовые контейнеры. Так что, побаловать себя можно, не тратя лишнего.
В заключение несколько простых советов, как выбрать красную икру к новогоднему столу и не только. Во-первых, внешний вид. Икринки в банке должны быть ровными, иметь правильную сферическую форму, хорошо разделяться и не слипаться. В емкости не должно быть посторонних примесей и осадка. Наличие мути указывает на то, что икра была заморожена, а это существенно влияет на ее вкусовые свойства. Ядро-зародыш у икринки должен быть насыщенного цвета и выделяться, в противном случае икра скорее всего искусственная. Во-вторых, вкус. Хорошая икра легко раскусывается и не липнет к зубам, не горчит. Также продукт не должен быть слишком соленым — это признак неумелого приготовления либо неоднократной заморозки. В-третьих, запах. Он должен быть рыбным, но не резким. И, конечно, цвет. Слишком бледная икра не лучшего качества. Но и очень насыщенного цвета лучше избегать — это еще один признак подделки. Выбирайте продукт. имеющий цвет между ярко-оранжевым и красным.