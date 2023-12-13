04:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Как настоящая»: где найти, как выбрать и за сколько купить елку во Владивостоке
Обзор цен на искусственные ели в приморской столице.
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С каждым днем на улицах города появляется все больше праздничных украшений, люди начинают готовить друг друг подарки и планировать праздничное застолье — все буквально кричит, что приближается Новый год. Когда, если не сейчас, начинать создавать себе праздничное настроение? А главный атрибут праздника, конечно, елка.
В последние годы большую популярность приобретают именно искусственные елочки. Они, в отличие от живых, не только простоят все новогодние каникулы, но и будут радовать глаз много лет подряд. И здесь, конечно, ассортимент Владивостока весьма разнообразен. О том, за сколько праздничное дерево можно приобрести уже сейчас, где его найти, а главное, как правильно выбрать — в материале ИА PrimaMedia.
Цены
Корр. ИА PrimaMedia прошлись по магазинам, в которых уже появились елочки. Цены на них рознятся и зависят от многих факторов. Так, самые дешевые елки можно приобрести по цене до 2 тысяч рублей рублей — они, как правило, совсем небольшие по размеру — 90−120 см и не имеют дополнительного декора в виде новогодних шишек, праздничных украшений и режима подсветки.
Так, в «Бубль-Гуме» классическую искусственную елку в 90 см можно найти по цене от 999 до 1 999 рублей. Классические елки высотой в 120 см, соответственно, стоят дороже — 3 299 и 3 499 рублей. А елочки большей высоты — от 150 до 180 см в магазине можно найти за 5 999 рублей.
Дальше в ценовом сегменте идут небольшие елки с декором. Так, уже украшенную небольшую елочку высотой в 150 см можно приобрести за 11 995 рублей, а такая же украшенная елка высотой в 180 см стоит 12 995 рублей.
В «Посуда Центре» цены на искусственные елки также варьируются от качества материала изготовления, дополнительного декора, бренда и высоты самого «дерева». Таким образом, стандартную елку высотой в 180 см здесь можно найти и за 999, и 9 998 рублей.
Небольшая ель в 120 см из ПВХ обойдется в 4749 рублей, а идентичная елка, но высотой в 180 см сейчас стоит 7919 рублей. Традиционно, самые высокие елки являются и самыми дорогими. В «Посуда Центре» цены на елки высотой в 250 см варьируются от 24 998 до 38 998 рублей.
Как правильно выбрать — советы
Если вы решите остановиться на практичном варианте и приобрести искусственную елку, то ее нужно уметь правильно выбрать среди всего ассортимента. Редакция ИА PrimaMedia подготовила критерии, на которые стоит опираться при приобретении главного атрибута праздника.
1. Определитесь с размером.
Прежде чем переходить к активным шагам и идти выбирать елку, найдите место на котором она будет стоять. Желательно предварительно измерить высоту от пола до потолка и примерные расстояния от стен до крупной мебели. В идеале праздничная елка должна быть на 30−35 см ниже высоты потолка, потому что, как правило, верхушку ее украшают звездой с острым наконечником. Для стандартных квартир хорошо подойдет дерево высотой в 150−190 см, однако в случае, если высота потолков выше стандартной, то стоит присмотреться к елкам покрупнее.
2. Обратите внимание на качество изготовления.
Самое важное при выборе елки — пожаробезопасность и нетоксичность материала. Стоит помнить, что как искусственные, так и настоящие елки являются пожароопасным. Качественный материал не должен иметь специфического «пластмассового» запаха. Если вы чувствуете резкий запах пластмассы от елки, то это значит, что материал изготовления не является экологически чистым и может представлять опасность для здоровья человека, например, вызывать аллергические реакции. Выбирая дерево, понюхайте его. Если от елки исходит запах «химии» — это значит, что он не исчезнет со временем и лучше присмотреться к другим вариантам. Также, чтобы проверить качество материала можно слегка подергать ветви за иголочки — если они осыпаются, то это свидетельствует о низком качестве товара.
3. Выберите тип хвои.
Всего существует три материала, из которых изготавливают хвою на искусственных елках: ПВХ (поливинилхлорид), леска и литая резина. Елки с хвоей из ПВХ — самый распространенный и недорогой вариант, главным его минусом является то, что чаще всего ель из такого материала совсем не будет напоминать настоящее дерево. Иголочки из лески отличаются своей плотностью и несгибаемостью, такие елки будут особенно пушистыми. Но, конечно, самым реалистичным вариантом является литая елка. Здесь каждую веточку выплавляют из полиэтилена в специальных пресс-формах для максимально реалистичного эффекта. При этом, к сожалению, такая елка будет самой дорогой.