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04:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Сколько в Приморье мигрантов: МВД обнародовало статистику

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря, ФедералПресс. В Приморье прибывает огромное количество мигрантов, многие пытаются получить гражданство России и перевезти в регион свою семью. Актуальную статистику об иностранцах на территории Приморского края журналистам рассказал начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю Владимир Чекменев.

Источник: РИА "Новости"

По данным главы управления по вопросам миграции УМВД Приморья, за последние 10 лет более 31 тысячи иностранцев получили гражданство России на территории региона. Порядка 60% получили российский паспорт по программе переселения соотечественников: теперь за ними в упрощенном порядке в Приморье могут приехать все родственники.

«Назову точные цифры. За 11 месяцев текущего года на территории Приморского края приобрело гражданство 3 230 человек. Но это на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года. В прошлом году эта цифра была 4 127», — цитирует Чекменева издание PrimaMedia.

Всего в Приморье на сегодняшний день находится порядка 41 тысячи мигрантов. Больше 30 тысяч из них приехали с целью работы: порядка 15 тысяч — граждане Узбекистана, еще шесть тысяч — граждане КНР. Еще четыре тысячи мигрантов из Киргизии и полторы тысячи — из Таджикистана.

Ранее сообщалось о том, что в российских регионах вводят новые запреты для мигрантов. Чаще всего запрещают работать водителями такси и общественного транспорта, но закон все равно позволяет иностранцам занимать такие должности.

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