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Спецоперация на Украине
04:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Восстановление остановок проводится в Хабаровске

«Балтимор», «Детский сад» и «Мебельную фабрику» приведут в надлежащее состояние.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска сосредоточила внимание на остановочных пунктах города. После проверки остановок «Балтимор», «Детский сад» и «Мебельная фабрика» были выявлены серьезные проблемы: разрушения бортового камня, отсутствие автобусных павильонов и дорожной разметки.

— Для устранения выявленных проблем по иску прокурора было вынесено судебное решение, которое налагает обязанность на администрацию города незамедлительно привести остановочные пункты в надлежащее состояние, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура Краснофлотского района следит за тем, чтобы это решение было выполнено в срок с гарантией безопасности и комфорта для пассажиров.

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