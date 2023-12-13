04:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Восстановление остановок проводится в Хабаровске
«Балтимор», «Детский сад» и «Мебельную фабрику» приведут в надлежащее состояние.
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Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска сосредоточила внимание на остановочных пунктах города. После проверки остановок «Балтимор», «Детский сад» и «Мебельная фабрика» были выявлены серьезные проблемы: разрушения бортового камня, отсутствие автобусных павильонов и дорожной разметки.
— Для устранения выявленных проблем по иску прокурора было вынесено судебное решение, которое налагает обязанность на администрацию города незамедлительно привести остановочные пункты в надлежащее состояние, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокуратура Краснофлотского района следит за тем, чтобы это решение было выполнено в срок с гарантией безопасности и комфорта для пассажиров.