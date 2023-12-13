06:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Первый и единственный: новейший автомобиль Haval завезли на владивостокский рынок
Новый автомобиль Haval Raptor продают во Владивостоке почти за 5 миллионов рублей.
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Новый автомобиль 2023 года выпуска Haval Raptor появился на российском рынке. Приобрести кроссовер можно в приморской столице, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Информация о продаже Haval Raptor появилась на одном из автомобильных порталов.
«Первый и единственный в РФ», — гласит надпись в объявлении.
При создании Haval Raptor за основу был взят знакомый жителям России автомобиль Dargo. Но в отличие от него у «Раптора» иной дизайн и просторный салон. Приобрести его можно за 4 950 000 рублей.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье растет спрос на малолитражные авто. После японских санкций жители постепенно привыкают к отсутствию машин с мощными двигателями и откладывают деньги на покупку оставшихся моделей.