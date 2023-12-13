Главное
Спецоперация на Украине
06:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Первый и единственный: новейший автомобиль Haval завезли на владивостокский рынок

Новый автомобиль Haval Raptor продают во Владивостоке почти за 5 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Новый автомобиль 2023 года выпуска Haval Raptor появился на российском рынке. Приобрести кроссовер можно в приморской столице, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Информация о продаже Haval Raptor появилась на одном из автомобильных порталов.

«Первый и единственный в РФ», — гласит надпись в объявлении.

При создании Haval Raptor за основу был взят знакомый жителям России автомобиль Dargo. Но в отличие от него у «Раптора» иной дизайн и просторный салон. Приобрести его можно за 4 950 000 рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье растет спрос на малолитражные авто. После японских санкций жители постепенно привыкают к отсутствию машин с мощными двигателями и откладывают деньги на покупку оставшихся моделей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 13 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Аллу Пугачеву попросили прервать молчание
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
автопром