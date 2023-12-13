04:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Цифровое Приморье» убирает паркоматы во Владивостоке
Компания-поставщик устройств прекратила поддержку ПО.
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Оператор платных парковок во Владивостоке компания «Цифровое Приморье» демонтирует устройства с улиц дальневосточной столицы, сообщает ИА PrimaMedia.
Паркоматы уже успели убрать на Пушкинской. Сейчас на месте можно обнаружить только защитную плёнку и пару брусков.
Корр. ИА PrimaMedia в «Цифровом Приморье» объяснили, что паркоматы, как муниципальную собственность, демонтируют и размещают на ответственное хранение до решения вопросов с ПО. Отмечается, что пространство на месте установки восстановят.
Напомним, ранее паркоматы во Владивостоке перестали функционировать. Причиной тому послужило присоединение официального поставщика оборудования компании Flowbird к антироссийским санкциям. Вследствие этого организация прекратила поддержку ПО. Парковку можно было оплатить только с помощью приложения, смс или сайта.