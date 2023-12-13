08:52 (мск), источник: Om1.ru
«У нас это был просто лох»: Шлеменко высказался о слове «чушпан» из сериала «Слово пацана»
Спортсмен признался, что в его детстве такие слова не использовались.
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Омский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, что в его детстве людей, которые не имели авторитета и уважения, называли «лох». Слово «чушпан» для него новое.
«У нас в детстве не было такого слова. “Чухан” — было, но не “чушпан”. Тех, кого называли “чушпанами” в этом сериале, у нас просто назвали лохами. Это тот человек, с которым не особо общались, который не имеет вес, уважения, авторитета», — признался боец в беседе с телеграм-каналом «Ушатайка».
По его словам, никакого негатива по отношению к слову он не испытывает. Отметим, что Александр Шлеменко сейчас готовится к реваншу. Бой с Александром Иличом состоится 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17.