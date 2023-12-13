14:36 (мск), источник: Аргументы и факты
Стало известно, сколько Бузова и Киркоров потратили на новогоднюю елку
Российские звезды тратят на новогоднее убранство от 300 тысяч до миллиона рублей.
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Российские звезды уже установили праздничные елки в своих домах. Сколько денег они потратили на новогоднее убранство, выяснили журналисты газеты «Известия».
Елка телеведущей Ольги Бузовой стоит около 300 тысяч рублей. Она приобрела искусственное дерево, высота которого достигает 230 сантиметров. Украсила звезда новогодний символ красными, золотыми и белыми игрушками.
Внушительнее выглядит елка певца Филиппа Киркорова. Он приобрел дерево высотой в пять метров, а стоимость украшений переваливает за миллион рублей.
«Это елка, игрушки, лестница, украшали еще какие-то детали дома, комоды, тумбы. Все в совокупности вышло на 1,2−1,5 млн», — указала декоратор и директор компании «Елочки в дом» Ольга Губенко.
Сама елка стоит около полумиллиона. Также Киркоров добавил хвойные гирлянды и много лампочек. По словам Губенко, в доме около семи километров гирлянд. Комнаты украшены сотнями игрушек, в том числе, ручной работы.
Блогер Сергей Сухов не отстал от своих коллег. Он поставил трехметровую елку с искусственными сосульками. Стоимость дерева — около миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что настоящие елки могут немного подорожать. Каждый метр подорожает примерно на 100 рублей.