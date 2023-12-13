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05:53 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярский военный по паспорту брата-близнеца пытался улететь в Таиланд

Военнослужащий знал, что закон ограничивает выезд военных из страны, поэтому он использовать имеющийся у него заграничный паспорт его брата-близнеца.

Источник: AP 2023

Красноярского военного оштрафовали на 125 тысяч рублей за незаконную попытку улететь в Таиланд по паспорту брата-близнеца. Об этом рассказали в Красноярском гарнизонном военном суде.

По данным суда, ефрейтор Алиев в апреле 2023 года захотел отдохнуть в Таиланде. Военнослужащий знал, что закон ограничивает выезд военных из страны, поэтому он использовать имеющийся у него заграничный паспорт его брата-близнеца.

В аэропорту Красноярска военный предъявил на контроле паспорт брата. Сотрудники безопасности выявили нарушения в документах и задержали Алиева.

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ. Его оштрафовали на 125 тысяч рублей, приговор в законную силу пока не вступил.

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