06:28 (мск), источник: НИА Красноярск
Морозы в Красноярске отступают
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе начало немного теплеть.
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Так, сегодня, 13 декабря, столбики термометров еще держатся на отметке −27 градусов. Однако уже ночью в Красноярске начнет повышаться температура воздуха.
14 декабря ожидается −18 градусов днем, а в пятницу и субботу — −16 градусов.
В воскресенье, 17 декабря, прогнозируется похолодание до −23 градусов днем и −33С ночью.