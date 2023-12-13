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06:28 (мск), источник: НИА Красноярск

Морозы в Красноярске отступают

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе начало немного теплеть.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 69% 771 мм рт. ст. +8°
Источник: НИА Красноярск

Так, сегодня, 13 декабря, столбики термометров еще держатся на отметке −27 градусов. Однако уже ночью в Красноярске начнет повышаться температура воздуха.

14 декабря ожидается −18 градусов днем, а в пятницу и субботу — −16 градусов.

В воскресенье, 17 декабря, прогнозируется похолодание до −23 градусов днем и −33С ночью.

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