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05:35 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Лучшим горноспасателем страны стал кубассовец Никита Самородов

Итоги всероссийского фестиваля подвели в Екатеринбурге.

Накануне в Екатеринбурге наградили победителей Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». В номинации «Лучший горноспасатель» победу одержал Никита Самородов из Ленинска-Кузнецкого. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Никита — потомственный горноспасатель, в профессии работали его дед, отец и дядя, общий стаж династии на данный момент составляет 80 лет.

Парень окончил горный техникум, год отработал на угольном предприятии, после чего решил продолжить семейную традицию и спасать тех, кто в случае ЧП остался под землёй. Вначале Самородов устроился в Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтёров в Новокузнецке, затем перевёлся в Ленинск-Кузнецкий взвод Кемеровского ВГСО, где несёт службу шесть лет.

За высокий профессионализм спасатель неоднократно награждался ведомственными и областными наградами, теперь же он стал лучшим во всей стране.

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