Жители 5 городов Красноярского края продолжат дышать опасным воздухом еще несколько дней

Напомним, экологическая ситуация в этих городах ухудшилась в конце прошлой недели. С тех пор режим «чёрного неба» продлевают уже во второй раз.
Как сообщили в Среднесибирском УГМС, в Красноярске до 19 часов 13 декабря (среды) будут действовать НМУ второй степени опасности (повышение до такого уровня означает, что городские промышленные предприятия должны немедленно приступить к снижению выбросов до 40%). А затем, до 13 часов 14 декабря (четверга) — первой степени опасности.
В Ачинске также объявлена вторая степень до 16 часов 13 декабря, а сам режим продлен до 7 часов 14 декабря.
В Назарове и Лесосибирске смог продержится как минимум до 7 часов 14 декабря, а в Минусинске — дольше всего — до 7 часов 15 декабря (пятницы).
Чтобы сохранить здоровье, жителям рекомендуют не открывать окна в квартирах, чаще проводить влажную уборку, пить больше чистой воды, заниматься спортом и реже бывать на улице.
На время режима НМУ Роспотребнадзор и минэкологии усилили мониторинг атмосферного воздуха.