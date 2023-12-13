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06:02 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае командир вертолёта оштрафован за полёт в запретной зоне

Командира вертолёта оштрафовали на 100 тысяч рублей за вылет во временно запретную зону.

Источник: Reuters

В Красноярском крае командира вертолёта Ми-8АМТ оштрафовали на 100 тысяч рублей за полёт в запретной зоне. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Вертолёт в октябре этого года совершал почтовый рейс по маршруту Валек — Волочанка — Усть-Авам — Валек. Командир воздушного судна нарушил правила и допустил вылет во временно запретную зону воздушного пространства.

Командира вертолёта привлекли к административной ответственности в виде штрафа на 100 тысяч рублей. Решение в законную силу пока не вступило.

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