06:02 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Красноярском крае командир вертолёта оштрафован за полёт в запретной зоне
Командира вертолёта оштрафовали на 100 тысяч рублей за вылет во временно запретную зону.
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В Красноярском крае командира вертолёта Ми-8АМТ оштрафовали на 100 тысяч рублей за полёт в запретной зоне. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Вертолёт в октябре этого года совершал почтовый рейс по маршруту Валек — Волочанка — Усть-Авам — Валек. Командир воздушного судна нарушил правила и допустил вылет во временно запретную зону воздушного пространства.
Командира вертолёта привлекли к административной ответственности в виде штрафа на 100 тысяч рублей. Решение в законную силу пока не вступило.