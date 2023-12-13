08:39 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Главные новости за 12 декабря
Главные новости Беларуси в период с 12 по 14 декабря 2023 года.
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ВЧЕРА
«Не допустить дестабилизации обстановки». Карпенко обсудил предвыборную тематику с коллективом МВД.
Сформированы территориальные и окружные избирательные комиссии в Минске, Гомеле, Могилеве и Бресте.
Долю белорусских товаров в магазинах планируют увеличить до 62% в 2024 году.
Минсвязи предупреждает о появлении фишингового сайта, который является копией сайта БЕЛТА.
Минтруда: с 1 января изменится порядок оформления дубликата трудовой книжки.
КОММЕНТАРИЙ: Активная внешнеполитическая повестка на высшем уровне — фундамент долгосрочных экономических отношений с Африкой.
Как белорусов вербуют для участия в конфликте в Украине, рассказал один из наемников.
Культурная столица Беларуси в 2024 году переедет из Слуцка в Белыничи.
«Не смогла сдержать слез». Бортпроводница «Белавиа» о победе в конкурсе «Топ стюардесс — 2023.
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция “О проведении новогодней республиканской благотворительной акции “Наши дети”. Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Елочные базары — 2023. Чем удивят лесхозы в этом году и как будет работать гослесохрана в предновогодний период». Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция «Вирусология и вакцины против вирусных инфекций». Начало в 12.30.
Выставка «Мир прекрасный» белорусской художницы по керамике Валентины Иваньковой будет работать до 17 декабря в Художественной галерее Михаила Савицкого.
Ретроспективная выставка дипломных работ студентов Белорусской государственной академии искусств «Школа творчества» будет работать до 17 декабря в Национальном художественном музее Беларуси.
ЗАВТРА
520 лет назад родился Нострадамус (Мишель Нотрдам), французский врач и астролог, лейб-медик Карла IX. Автор «Столетий» («Центурий»), содержавших предсказания грядущих событий европейской истории. Умер в 1566 году.
105 лет назад родился Нестеров Аркадий Александрович, российский композитор и музыкально-общественный деятель, педагог, народный артист РСФСР. Автор хоровых, вокальных, камерно-инструментальных сочинений, симфоний, концертов, оперных и балетных произведений, песен и романсов. Умер в 1999 году.
105 лет назад родился Никольский Борис Вениаминович, белорусский оперный певец, заслуженный артист Беларуси (1962). В 1951—1973 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Михась («Михась Подгорный» Е. Тикоцкого), Полонский («Надежда Дурова» А. Богатырева), Отелло, Радамес («Отелло», «Аида» Дж. Верди) и др. Умер в 2001 году.
95 лет назад родился Серебряков Николай Николаевич, российский режиссер мультипликационных фильмов, народный художник Российской Федерации (1996). Умер в 2005 году.