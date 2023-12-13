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Спецоперация на Украине
07:05 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Только за сутки кузбассовцы отдали мошенникам более 7 млн рублей

По данным полиции, ещё 16 человек стали жертвами мошенников.

Кузбасская полиция обнародовала цифры: в регионе стало больше на 16 обманутых мошенниками жителей. В общей сложности только за сутки они отдали мошенникам более 7 млн руб.

Так, в областной столице 69-летняя пенсионерка по звонку незнакомца решила приобрести акции крупной компании. Под руководством «брокера» женщина перевела все деньги со своих счетов в трёх банках мошенникам — более 1, 2 млн руб.

Всего с начала года в отношении жителей Кемеровской области совершено 8546 киберпреступлений, похищено более 2 млрд руб.

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