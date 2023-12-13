07:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Как ответственнее относиться к своему здоровью?
Делимся 3 принципами и 5 шагами сохранения здоровья.
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Делимся 3 принципами и 5 шагами сохранения здоровья.
Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. Тамара Жиляева, главный областной специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Кузбасса, рассказывает о трёх принципов и пяти шагах, которые помогут сохранить здоровье.
Принципы и шаги — общеизвестные, но на самом деле важные. К советам нужно прислушаться и задать себе вопрос: насколько вы их соблюдаете и чего не хватает для выполнения большей их части?
Какие принципы?
ведение здорового образа жизни — отказ от вредных привычек, правильное питание, физическая активность и стрессоустойчивость.
мониторинг собственного здоровья — прохождение диспансеризации и медицинских профилактических осмотров и своевременное обращение к врачу.
ответственное использование и хранение лекарств (не заниматься самолечением, это может сильно навредить).
Какие шаги?
1) Физическая активность. ВОЗ считает её одной из самых важных составляющих здоровья. Рекомендуется не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю — быстрая ходьба, танцы, подвижные игры, катание на велосипеде, умеренные силовые нагрузки на тренажёрах.
2) Правильное питание — полноценное по своему составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы) и умеренное по количеству. Употреблять не менее 400 г овощей, фруктов или ягод в день, цельнозерновые крупы, нежирные сорта мяса и рыбы (их лучше тушить или запекать), бобовые, орехи, сухофрукты. Ограничивать потребление соли и сахара. Есть не менее чем за 2−3 часа до сна.
3) Отказ от вредных привычек. Он является не только инвестицией в собственное здоровье, но и демонстрацией ответственности перед своим окружением — ведь от человека с зависимостями страдают окружающие люди (пассивное курение тоже вредно, а алкоголики портят нервы близким).
4) Соблюдение режима труда и отдыха. Важно спать не менее 7−8 часов в сутки и ложиться до 23 часов. При сидячей работе нужно несколько раз в день вставать из-за стола, чтобы размяться (можно сделать пару упражнений во время перерыва).
5) Поддержание хорошего психологического состояния — вырабатывайте стрессоустойчивость, меняйте реакцию на негативные события, больше общайтесь с родными, выезжайте на природу и занимайтесь любимыми делами.