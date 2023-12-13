На Челябинскую область после 40-градусных морозов надвигается потепление до −10

В среду, 13 декабря, после ночных 40-градусных морозов, которые фиксировали в низинах, потеплеет до −15…-20, а в низинах — до −25 градусов. Порывы ветра южной четверти будут достигать 11 метров в секунду, что весьма ощутимо на фоне зимней стужи. Существенных осадков не ожидается ни сегодня, ни до конца рабочей недели. Ближайшей ночью в низинах похолодает до −30…-35, в других частях региона — до −22…-27. Днём воздух вновь прогреется до −15…-20, а на крайнем западе, то есть в горнозаводской зоне, — аж до −10. Следующие сутки будет ещё теплее: ночью — до −18…-23, в горах и низинах — до −28, днём — от −11 до −16 градусов.
Прогноз для Челябинска тоже радует больше, чем минувшей неделей. Днём в среду — до −17…-19, в ночь на четверг — до −24, днём — до −15, в ночь на пятницу — около −20, днём — до −13 градусов. По данным долгосрочного прогноза от сервиса «Яндекс. Погода», на следующей неделе ожидается оттепель, днём будет теплеть аж до −3 градусов.
Сегодня в Челябинске на фоне морозов шестой раз подряд отменили уроки в школах, однако уже не для всех классов. В Южноуральске отмена занятий коснулась 1−11 классов первой смены и 1−7 — второй смены. В Карталах не учатся школьники с 1 по 11 классы обеих смен. А в Миассе приняли решение отменить занятия с 1 по 11 классы пока только для первой смены.
Собираетесь на улицу, прочтите на всякий случай, как обезопасить себя в сильный мороз.
А пока на улице лютая стужа, в челябинском зоопарке происходит «страшное»: марал Горыныч чуть не разгромил собственный вольер. В вольер белых медведей Алтына и Айриши упал пингвин. А рысям просто прислали замурчательные посылки.
А вот-вот в регионе можно будет полюбоваться обильным потоком «падающих звёзд».