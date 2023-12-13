08:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Спорт, дружба, туризм: зачем глава Приморья отправился в Пхеньян
Подробности визита приморской делегации в КНДР.
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во главе делегации региональных чиновников находится с рабочим визитом в столице КНДР Пхеньяне. В своем ТГ-канале (18+) глава региона заявил, что главной целью визита является развитие гуманитарных связей, сообщает ИА PrimaMedia.
«Работаем в Пхеньяне. Это первый визит после длительного перерыва, вызванного пандемией. В программе нашей делегации много встреч для развития гуманитарных связей между Приморьем и КНДР. В первую очередь, в области культуры, туризма и спорта», — написал Олег Кожемяко в среду.
Делегация прибыла в Пхеньян 11 декабря. Делегацию в аэропорту Пхеньяна встретил заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Джи Ген Су. Это же министерство устроило прием в отеле «Корё» в центре Пхеньяна.
В состав делегации вошли руководитель агентства международного сотрудничества региона Алексей Старичков, зампред правительства Приморья по строительству Ольга Иванникова, руководитель агентства по туризму Арсений Крепский, глава Артема Вячеслав Квон, глава граничащего с КНДР Хасанского района Иван Степанов, генеральный менеджер ХК «Адмирал» Алексей Ан.
12 декабря Олег Кожемяко обсудил с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо и укрепление экономического сотрудничества. Ранее губернатор также рассказывал, что во время визита намерен обсудить взаимодействие в туризме, торговле и сельском хозяйстве.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) (18+) сообщило, что министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо и Олег Кожемяко на встрече в Пхеньяне обсудили «вопросы перевода регионального экономического сотрудничества на более высокий уровень».
Также накануне, 12 декабря, делегация посетила Монумент освобождения и почтила память советских воинов, участвовавших в освобождении Корейского полуострова, возложив венки. ЦТАК указывает, что в церемонии участвовали заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Чи Гён Су и сотрудники российского посольства.
Одна из первых встреч с корейской стороной, о которой 13 декабря сообщили власти Приморья, была посвящена взаимодействию в области спорта. Партнеры обсудили различные направления сотрудничества и договорились, что первым шагом на пути к установлению крепких связей станет участие юных спортсменов из КНДР в первых зимних международных играх «Дети Приморья», которые состоятся в столице края в феврале.
«Это будет хорошая возможность сделать так, чтобы наши дети общались друг с другом и в последствии продолжали реализацию проектов, направленных на развитие спорта и укрепление дружбы», — отметил губернатор Приморья.
По итогам встречи с председателем Народного комитета особого города Расон Сим Чан Иром губернатор сообщил, что уже в середине декабря в Приморье приедет делегация из этого города.
За визитом Олега Кожемяко в Пхеньян внимательно следят южно-корейские СМИ. Корейские эксперты гадают, с чем связана эта поездка. Представительство МИД России во Владивостоке в своем телеграм-канале (18+) приводит выдержки из публикации англоязычного южнокорейского NK News (18+) на эту тему.
«Делегация российских чиновников во главе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко прибыла в КНДР. Суть переговоров с коллегами из КНДР не уточняется, однако в прошлом месяце губернатор объявил, что намерен обсудить оживление туризма между регионами, двустороннюю торговлю и вопросы русскоязычного образования для северокорейских студентов. Кожемяко также упомянул о планах предоставить сельскохозяйственные земли северокорейским фермерам, а также создать “промышленный и торговый парк” совместно с КНР и КНДР», — пишет издание.
«Крис Мандей, эксперт по России из Университета Тонсо, рассказал NK News, что поездка Олега Кожемяко в Пхеньян сигнализирует о возможности для северокорейцев “работать на Дальнем Востоке России”, рабочие подразделения КНДР, скорее всего, заменят представителей центральноазиатских республик на стройках региона». «Северная Корея, похоже, занимает важное место во внешней повестке дня губернатора Кожемяко, поскольку Москва и Пхеньян укрепляют двусторонние связи», — приводятся высказывания из статьи.
«В случае подтверждения выбор губернатором транспорта покажется необычным, поскольку в последние месяцы высокопоставленные чиновники из России посещали Северную Корею на VIP-военных и дипломатических самолетах», — пишет NK News.
Напомним, в сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посещал Владивосток. По итогам встречи глава Приморья отметил, что разговоры велись о развитии сотрудничества края и КНДР. В 2023 году правительство Приморья ожидает открытие совместных проектов в области сельского хозяйства, туризма и строительства. Также Олег Кожемяко отмечал, что региону интересно развитие торговли, прием студентов из КНДР в приморские вузы, а также организация детского отдыха в Северной Корее.