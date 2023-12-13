08:48 (мск), источник: Комсомольская правда
В Перми срочно ищут хулиганов для съемок в сериале
Съемки фильма начнут в январе нового года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Перми и соседнем Екатеринбурге ищут профессиональных актеров для съемок в новом сериале. Съемки фильма пройдут на территории Пермского края с января по март 2024 года. Для срочного кастинга требуются актеры для ролей тренера, хулиганов, главаря и дилера.
Похоже, при подборе актерского состава в Перми у съемочной группы проблем не возникнет. Для примера далеко ходить не надо. В идущем сейчас на экранах страны сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» снимаются три жителя Прикамья — из Гамово, Лысьвы и Перми.
По информации Пермской кинокомиссии, для роли главаря в новом сериале требуется молодой человек 18−25 лет с брутальной внешностью. Он должен быть мощный и дерзкий, хамоватый.
В компании хулиганов соберут одногодков главаря, таких же брутальных и с устрашающим видом, короткими волосами. Рост ребят может быть разным. Для них будет важен характер «улицы».
Тренер на экране должен предстать в самом расцвете сил — в возрасте 35−45 лет. У него должно быть нормальное телосложение. Самое главное, от тренера должна исходить уверенность и конкретность.
Для актера в роли 30−35-летнего дилера требования чуть сложнее — это хитрый, заносчивый, опасный тип с фактурной внешностью и ростом выше среднего.
В заявке актер должен указать: роль, возраст, рост, размер одежды и обуви, а также выслать актуальные портретные фото и в полный рост.