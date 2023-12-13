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08:58 (мск), источник: ТК Город

В Приангарье взлетела вверх кривая заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19

Морозы, пришедшие в Приангарье, сильно ударили по иммунитету жителей региона. Это ясно по тому, как резко выросло число обратившихся к медикам заболевших, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: РИА "Новости"

По данным регионального отделения Роспотребнадзора, в Иркутской области «продолжается рост заболеваемости среди всех возрастных групп населения»:

на прошлой неделе в регионе зарегистрировано 26676 (25813 — на первой неделе декабря) случаев ОРВИ, из них 15271 (15013) — дети; диагноз грипп подтвержден у 187 (95) человек.

При этом, как заверили в санитарном ведомстве, все под контролем:

«Показатель заболеваемости ОРВИ в целом по области находится ниже эпидпорога на 2,9%» (неделей ранее этот показатель составлял 10,5% — прим.ред).

Почти одновременно с сообщением о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом пришло и другое: на прошлой неделе 2934 человека в Иркутской области заболели COVID-19.

Напомним, неделей ранее таковых было 2264.

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