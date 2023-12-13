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10:45 (мск), источник: Volga News

Самарские синоптики заявили об отступлении морозов

В Приволжском УГМС дали краткосрочный прогноз погоды. Синоптики уверяют: к концу недели в регионе потеплеет.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 64% 770 мм рт. ст. +4°

«Арктический антициклон в течение рабочей недели будет медленно сдавать свои позиции Атлантическому циклону, который уже подходит к западным границам ЕТР. Существенных осадков не ожидается, температурный фон с середины недели будет постепенно повышаться», — сообщили в Приволжском УГМС.

В среду днем, 13 декабря, в Самаре облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха −14…-16 °C.

14 и 15 декабря в Самарской области сохранится облачность, существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер Юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы −14…-19 °C, днем −9…-14 °C.

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