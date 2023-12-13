08:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Здание с вековой историей в центре Владивостока выставили на продажу за один рубль
Историческое здание клуба «Лотос» в центре Владивостока выставили на торги с ценой в рубль.
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Старинное здание клуба «Лотос» в центре Владивостока выставили на торги с начальной стоимостью один рубль. Еще 1213717 рублей предлагается заплатить за фальшфасад, который прячет под собой аварийный объект культурного наследия. Решившийся купить дом должен в течение семи лет отремонтировать его, с учетом всех требований охраны исторических объектов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на конкурсную документацию, размещенную краевым министерством имущественных и земельных отношений.
Желающим приобрести в собственность историческое здание нужно до 11 января 2024 года подать заявку на участие в конкурсе на площадке электронных торгов и обеспечить задаток в размере 5249440,73 рублей — 20% от кадастровой стоимости объекта. Шаг торгов составит 5% кадастровой стоимости, то есть 1312360,18 рублей.
Двухэтажное здание площадью 2928,8 квадратных метров находится на улице Адмирала Фокина, 12, на пересечении с Алеутской. Его построили в 1908 году для размещения театра-кабаре «Лотос». Во время интервенции в нем располагалось кабаре «Аквариум», где прошел первый во Владивостоке конкурс красоты, после окончания гражданской войны здесь работал Дом революционной обороны, Второй интернациональный клуб, милицейский клуб имени Дзержинского. В 90-е годы помещения в здании действовали творческие мастерские, кружки, помещения сдавались под офисы. Позже здесь разместилось управление по борьбе с экономической преступностью УМВД Приморья.
В 2016 году в здании произошел сильный пожар, последствия которого так и не удалось устранить, поэтому сейчас оно пустует. В апреле 2018 года его признали находящимся в неудовлетворительном состоянии, а в 2021 году прикрыли фальшфасадом.
Это здание уже пытались продать в июле 2023 года. Тогда краевое правительство рассчитывало выручить за него не меньше 200 миллионов рублей. Однако торги признали не состоявшимися, так как ни одна из предоставленных на конкурс заявок не соответствовала требованиям закона о продаже государственного имущества.
Сменит ли здание собственника в этот раз, станет известно после 18 января 2024 года.