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08:01 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Октябрьском районе Красноярска десятки домов остались без света

Произошла авария на сетях.

Источник: AP 2023

В Октябрьском районе Красноярска десятки домов остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает диспетчерская служба «005».

Электричества нет в микрорайоне Славянский на улицах Спасского, Окаемной и Независимости, также света нет в трёх СНТ: Совхоз Октябрьский, Дружба и Сад № 2 Комбайнового завода. Кроме того, электроснабжения нет в пяти содовых товариществах: Колос, Отдых, Локомотивное депо, Мир и Юбилейный.

Рабочие уже выявили причину аварии и принялись её устранять. Свет обещают вернуть к 13:00.

Также, по данным «005», электричества нет в домах на улицах: Минусинская, Азовская, Пасечная, Плодовая, Янтарная, Тихоновская, Садовая, Еловая, Колягинская и на других. Рабочие ищут причину неполадок. Ознакомиться с полным списком улиц можно по ссылке здесь. Вернуть свет планируют к 13:00.

Во время загрузки произошла ошибка.
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