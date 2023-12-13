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08:47 (мск), источник: Ura.ru

Стало известно, когда в домах Соликамска включат тепло

Аварию, из-за которой десятки жилых домов в Соликамске (Пермский край) остались без отопления, планируют устранить до 13:00. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

Источник: AP 2023

«По предварительной информации срок устранения аварийной ситуации — до 13.00 13 декабря. На устранение аварии задействовано 2 аварийные бригады и 4 единицы спецтехники, все необходимые материалы и средства для устранения аварии имеются. В настоящее под отключением остаются семь многоквартирных домов», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла 12 декабря на теплотрассе по улице Кузнецова. Без отопления и горячей воды остались дома 3-го микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный и центральной части города Соликамска.

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