Стало известно, когда в домах Соликамска включат тепло

«По предварительной информации срок устранения аварийной ситуации — до 13.00 13 декабря. На устранение аварии задействовано 2 аварийные бригады и 4 единицы спецтехники, все необходимые материалы и средства для устранения аварии имеются. В настоящее под отключением остаются семь многоквартирных домов», — рассказали в ведомстве.
Авария произошла 12 декабря на теплотрассе по улице Кузнецова. Без отопления и горячей воды остались дома 3-го микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный и центральной части города Соликамска.