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09:12 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Школьников в Астане снова перевели на дистанционку из-за морозов

В связи с ухудшением погодных условий 13 декабря, ученики с 0 по 9 класс останутся дома, передает ИА «NewTimes.kz».

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Источник: Newtimes.kz

«Учащиеся 0−9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении управления образования столицы.

О том, что школьники первой смены в среду перейдут на онлайн-обучение в Астане стало известно еще вчера вечером. К слову, алматинские школьники также перешли на дистанционку из-за сильного мороза.

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