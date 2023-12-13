09:12 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Школьников в Астане снова перевели на дистанционку из-за морозов
В связи с ухудшением погодных условий 13 декабря, ученики с 0 по 9 класс останутся дома, передает ИА «NewTimes.kz».
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«Учащиеся 0−9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении управления образования столицы.
О том, что школьники первой смены в среду перейдут на онлайн-обучение в Астане стало известно еще вчера вечером. К слову, алматинские школьники также перешли на дистанционку из-за сильного мороза.